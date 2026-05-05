Colón ya conoce a su árbitro para recibir a All Boys en el Brigadier López

La AFA dio a conocer a los árbitros para la fecha 13 de la Primera Nacional, donde Colón recibirá a All Boys en el Brigadier López.

Colón empieza a meterse de lleno en la previa de un partido clave por la fecha 13 de la Zona A de la Primera Nacional. Este domingo, desde las 18, el Sabalero recibirá a All Boys en el estadio Brigadier López y en las últimas horas quedó confirmado quién será el encargado de impartir justicia.

El árbitro designado para el encuentro será Maximiliano Macheroni , quien estará acompañado por Matías Bianchi y Cristian Herrera como asistentes, mientras que Mateo Bocaccia oficiará de cuarto árbitro.

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Se trata de un juez con pocos antecedentes recientes con Colón, aunque hay un registro cercano que no trae buenos recuerdos: dirigió la derrota 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto el 4 de mayo de 2025, en un partido donde mostró dos tarjetas amarillas y una expulsión para el conjunto santafesino.

Un árbitro con recorrido en el ascenso

En cuanto a su historial con All Boys, Macheroni lo dirigió en varias oportunidades dentro de la Primera Nacional y la Copa Argentina. Entre esos antecedentes aparece un empate 0-0 ante Racing de Córdoba en 2024, además de otros encuentros con saldo dispar para el Albo.

No se trata de un árbitro de alto perfil mediático, pero sí con experiencia en la categoría, habituado a partidos de roce y tensión como los que suele ofrecer el ascenso argentino.

Un partido con necesidades urgentes

Más allá del juez, todas las miradas en Colón estarán puestas en volver al triunfo. El equipo de Ezequiel Medrán necesita cortar la racha adversa para no perder terreno en la pelea por los primeros puestos de la Zona A.

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Con el respaldo de su gente y la obligación de hacerse fuerte en casa, el Sabalero intentará que el protagonismo quede dentro de la cancha y no en las decisiones arbitrales.

Todos los árbitros de la fecha 13

Dep. Morón – Los Andes

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Agustín Méndez

Asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Martín Desposito

San Telmo – Mitre (S.E.)

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Gerardo Lencina

Asistente 2: Mariano Cichetto

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

Tristán Suárez – F.C. Midland

Árbitro: Jorge Broggi

Asistente 1: Ramón Ortiz

Asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Ulises López

Acassuso – Alte. Brown

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Carlos Viglietti

Asistente 2: Mariana Dure

Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann

San Miguel – Estudiantes

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Mario Bardina

Asistente 2: Cristian Amarilla

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

Temperley – Dep. Maipú (Mza.)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

San Martín (SJ) – Patronato

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Alejandro Schneller

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Luis Martínez

Atl. Rafaela – Gimnasia y Tiro (S.)

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Mariano Rossetti

Asistente 2: Nahuel Rasullo

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

Chacarita – Colegiales

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Walter Ferreyra

Asistente 2: Marcos Hourticolou

Cuarto árbitro: Julián Jerez

Agropecuario – Atlanta

Árbitro: Matías Billone

Asistente 1: Matías Balmaceda

Asistente 2: Emiliano Bustos

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

Güemes (SE) – Quilmes

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Pascual Fernández

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez

Chaco For Ever – Ciudad de Bolívar

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Javier Mihura

Asistente 2: Danilo Viola

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

Godoy Cruz – Racing (Cba.)

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Hugo Páez

Asistente 2: Diego Fernández

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

Central Norte (S) – Dep. Madryn

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Guillermo Yacante

Asistente 2: Sebastián Osudar

Cuarto árbitro: Guillermo González

Colón – All Boys

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Matías Bianchi

Asistente 2: Cristian Herrera

Cuarto árbitro: Mateo Bocaccia

Ferro – Def. de Belgrano

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Uriel García Leri

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

Nueva Chicago – Almagro

Árbitro: Lucas Comesaña

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Heber Ibañez Meza

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

San Martín (T) – Gimnasia (J)

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Francisco Acosta