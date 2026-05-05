Colón empieza a meterse de lleno en la previa de un partido clave por la fecha 13 de la Zona A de la Primera Nacional. Este domingo, desde las 18, el Sabalero recibirá a All Boys en el estadio Brigadier López y en las últimas horas quedó confirmado quién será el encargado de impartir justicia.
Colón ya conoce a su árbitro para recibir a All Boys en el Brigadier López
La AFA dio a conocer a los árbitros para la fecha 13 de la Primera Nacional, donde Colón recibirá a All Boys en el Brigadier López.
Macheroni, el elegido para un duelo clave para Colón
El árbitro designado para el encuentro será Maximiliano Macheroni, quien estará acompañado por Matías Bianchi y Cristian Herrera como asistentes, mientras que Mateo Bocaccia oficiará de cuarto árbitro.
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Se trata de un juez con pocos antecedentes recientes con Colón, aunque hay un registro cercano que no trae buenos recuerdos: dirigió la derrota 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto el 4 de mayo de 2025, en un partido donde mostró dos tarjetas amarillas y una expulsión para el conjunto santafesino.
Un árbitro con recorrido en el ascenso
En cuanto a su historial con All Boys, Macheroni lo dirigió en varias oportunidades dentro de la Primera Nacional y la Copa Argentina. Entre esos antecedentes aparece un empate 0-0 ante Racing de Córdoba en 2024, además de otros encuentros con saldo dispar para el Albo.
No se trata de un árbitro de alto perfil mediático, pero sí con experiencia en la categoría, habituado a partidos de roce y tensión como los que suele ofrecer el ascenso argentino.
Un partido con necesidades urgentes
Más allá del juez, todas las miradas en Colón estarán puestas en volver al triunfo. El equipo de Ezequiel Medrán necesita cortar la racha adversa para no perder terreno en la pelea por los primeros puestos de la Zona A.
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Con el respaldo de su gente y la obligación de hacerse fuerte en casa, el Sabalero intentará que el protagonismo quede dentro de la cancha y no en las decisiones arbitrales.
Todos los árbitros de la fecha 13
Dep. Morón – Los Andes
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: Agustín Méndez
Asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Martín Desposito
San Telmo – Mitre (S.E.)
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Gerardo Lencina
Asistente 2: Mariano Cichetto
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
Tristán Suárez – F.C. Midland
Árbitro: Jorge Broggi
Asistente 1: Ramón Ortiz
Asistente 2: Diego Romero
Cuarto árbitro: Ulises López
Acassuso – Alte. Brown
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Carlos Viglietti
Asistente 2: Mariana Dure
Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann
San Miguel – Estudiantes
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Mario Bardina
Asistente 2: Cristian Amarilla
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
Temperley – Dep. Maipú (Mza.)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Asistente 1: Adrián Delbarba
Asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
San Martín (SJ) – Patronato
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: Alejandro Schneller
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Luis Martínez
Atl. Rafaela – Gimnasia y Tiro (S.)
Árbitro: Joaquín Gil
Asistente 1: Mariano Rossetti
Asistente 2: Nahuel Rasullo
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
Chacarita – Colegiales
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Walter Ferreyra
Asistente 2: Marcos Hourticolou
Cuarto árbitro: Julián Jerez
Agropecuario – Atlanta
Árbitro: Matías Billone
Asistente 1: Matías Balmaceda
Asistente 2: Emiliano Bustos
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
Güemes (SE) – Quilmes
Árbitro: Nelson Sosa
Asistente 1: Marcelo Bistocco
Asistente 2: Pascual Fernández
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez
Chaco For Ever – Ciudad de Bolívar
Árbitro: Nahuel Viñas
Asistente 1: Javier Mihura
Asistente 2: Danilo Viola
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
Godoy Cruz – Racing (Cba.)
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Hugo Páez
Asistente 2: Diego Fernández
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
Central Norte (S) – Dep. Madryn
Árbitro: Adrián Franklin
Asistente 1: Guillermo Yacante
Asistente 2: Sebastián Osudar
Cuarto árbitro: Guillermo González
Colón – All Boys
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Matías Bianchi
Asistente 2: Cristian Herrera
Cuarto árbitro: Mateo Bocaccia
Ferro – Def. de Belgrano
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Uriel García Leri
Asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
Nueva Chicago – Almagro
Árbitro: Lucas Comesaña
Asistente 1: Ariel Scime
Asistente 2: Heber Ibañez Meza
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
San Martín (T) – Gimnasia (J)
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Damián Espinoza
Asistente 2: Robertino Rosas
Cuarto árbitro: Francisco Acosta