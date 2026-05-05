Colón llegó a un acuerdo con Ignacio Lago para la renovación del contrato

Durante los festejos por el aniversario de Colón, el presidente sabalero José Alonso confirmó la renovación del contrato con Ignacio Lago

En el día de su cumpleaños, el presidente de Colón José Alonso anunció una noticia muy esperada y tiene que ver con la renovación del contrato de Ignacio Lago.

Y es que si bien desde hace tiempo se mencionaba que existía un acuerdo, el tiempo pasaba y la firma se hacía esperar. Incluso en los últimos días, se dijo que la negociación estaba frenada por diferencias económicas.

Sin embargo, Alonso llevó tranquilidad asegurando que Lago extenderá su vínculo con el Sabalero hasta diciembre del 2027, dado que su contrato expiraba a fin de este año.

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Uno de los detalles que debía resolverse era el cobro de una comisión a favor de Pablo Caro, representante de Lago. Y eso ya estaría acordado.

De esta manera, Lago extiende su contrato por un año más, pero además producto de este acuerdo, el jugador se quedará con un porcentaje de la ficha.