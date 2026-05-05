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Deportivo Riestra fue goleado por Gremio y se complicó en la Copa Sudamericana

El Malevo perdió 3-0 en el Nuevo Gasómetro y quedó con muy pocas chances de clasificarse en el Grupo F del certamen continental

5 de mayo 2026 · 21:42hs
Deportivo Riestra perdió 3-0 ante Gremio.

Deportivo Riestra perdió 3-0 ante Gremio.

Deportivo Riestra sufrió una dura derrota por 3 a 0 ante Gremio de Porto Alegre, en condición de local en el estadio Pedro Bidegain, por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana.

Riestra fue goleado y tiene un pie afuera de la Sudamericana

El conjunto brasileño se impuso con goles de Carlos Vinicius, de penal, Francis Amuzu y Martin Braithwaite, para llevarse un triunfo contundente en Buenos Aires y trepar a la cima de la zona.

Riestra, que venía de conseguir la primera victoria internacional de su historia, no pudo sostener el envión y quedó comprometido en la pelea por la clasificación, ya que se mantiene con cuatro puntos y todavía deberá jugar sus próximos compromisos como visitante.

Embed - #GREMIO GOLEÓ a #RIESTRA en el Nuevo Gasómetro | Deportivo Riestra 0-3 Gremio | Resumen

El equipo dirigido por Guillermo Duró intentó competir desde la intensidad, pero Gremio golpeó en momentos clave: abrió el marcador con el penal de Vinicius en el primer tiempo, amplió con Amuzu en el complemento y liquidó la historia con Braithwaite.

Con este resultado, Gremio alcanzó los siete puntos y quedó como líder del Grupo F, mientras que Riestra quedó obligado a sumar en las últimas dos fechas para mantener chances de avanzar en su primera experiencia en una competencia internacional.

Deportivo Riestra gremios Copa Sudamericana
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