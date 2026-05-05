Lanzaron oficialmente el Mundial Juvenil de Aguas Abiertas

La competencia internacional se realizará del 3 al 6 de septiembre en el Parque del Sur de la capital provincial

Se presentó el Mundial Juvenil de Aguas Abiertas 2026, un evento de alcance internacional que por primera vez tendrá lugar en Argentina y que se disputará del 3 al 6 de septiembre en el Parque del Sur, en la capital provincial.

Se trata de la séptima edición del certamen, que será organizado esta vez por el Gobierno Provincial -junto a la Federación Santafesina de Natación y con el acompañamiento de la Lotería de Santa Fe-, que además funcionará como prueba previa de cara a los Juegos Suramericanos 2026. La competencia convocará a jóvenes nadadores de los cinco continentes, consolidando a la provincia como escenario de grandes eventos deportivos.

Durante la presentación, realizada en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el gobernador Pullaro subrayó que "estamos trabajando en el evento deportivo más grande de América Latina, como serán los Juegos Suramericanos, donde vamos a recibir a más de 5.000 atletas. Santa Fe se va a convertir en la capital nacional del deporte y va a seguir acompañando a cada deportista”, señaló.

El intendente Poletti destacó que “para ser la capital nacional del deporte tiene que haber un gobierno que lo impulse”, y subrayó que este tipo de eventos son el resultado de decisiones políticas sostenidas.

image Poletti y Pullaro junto a los nadadores que competirán en Santa Fe

Por su parte, el presidente de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, Sergio Antonini, valoró el trabajo conjunto de la Provincia y el Municipio: “Detrás de esta designación hay un esfuerzo importante y una trayectoria que ubica al deporte santafesino en el más alto nivel”.

La presidenta de la Federación Santafesina de Natación, Yanina Primón, señaló que la competencia convocará a cerca de 400 participantes de distintos países, mientras que la nadadora santafesina Sofía Garcés expresó su entusiasmo por competir en su provincia: “Es un orgullo representar a Santa Fe en un torneo de este nivel”.

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El Mundial Juvenil de Aguas Abiertas 2026 incluirá pruebas de 10, 7,5 y 5 kilómetros, además del formato Knockout Sprint, en un circuito natural que reúne condiciones técnicas destacadas para este tipo de disciplinas. El evento se inscribe en una estrategia provincial orientada a posicionar a Santa Fe en el calendario deportivo internacional y a fortalecer el desarrollo de las disciplinas acuáticas.

Asistieron al acto la ministra de Igualdad y Desarrolló Humano, María Victoria Tejeda; el secretario General, Juan Cruz Cándido; el vicepresidente de la Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena; el vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Corral, y el secretario provincial de Deporte, Fernando Maletti, junto a la mascota oficial de los Juegos Suramericanos, Capi, a nadadoras, nadadores, y exnadadores.