La detención de Maduro por Estados Unidos dividió opiniones en la política santafesina

Referentes de distintos sectores se expresaron ante el bombardeo y detención del líder venezolano. Posturas, llamados de paz y chicanas entre santafesinos

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela , que derivó en l a detención del presidente Nicolás Maduro , tuvo una onda expansiva mediática que penetró en Santa Fe . Dirigentes políticos de renombre sentaron postura desde la provincia ante el conflicto internacional. Hubo celebración por el desenlace del operativo estadounidense, otros citaron tratados internacionales y bregaron por una resolución en paz.

La primera en pronunciarse fue la exvicegobernadora y actual diputada nacional, Gisela Scaglia, que celebró en X la detención de Maduro: “El fin de un régimen que violó los derechos humanos, silenció a los opositores y llevó al exilio a millones de venezolanos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiScaglia/status/2007433488614515067&partner=&hide_thread=false La esperanza de un pueblo que sueña con volver a su casa.

El fin de un régimen que violó los derechos humanos, silenció a los opositores y llevó al exilio a millones de venezolanos.

Venezuela libre. — Gisela Scaglia (@GiScaglia) January 3, 2026

Más tarde, la cuenta oficial de Ciudad Futura, partido liderado por Juan Monteverde y Caren Tepp, manifestó en X su “enérgico rechazo al bombardeo de Estados Unidos en Venezuela, que representa una grave amenaza para la paz en la región y viola los principios más básicos del derecho internacional. América Latina debe seguir siendo una zona de paz y respeto a la soberanía de los pueblos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CiudadFuturaOK/status/2007451305015419067&partner=&hide_thread=false Nuestro enérgico rechazo al bombardeo de Estados Unidos en Venezuela, que representa una grave amenaza para la paz en la región y viola los principios más básicos del derecho internacional. América Latina debe seguir siendo una zona de paz y respeto a la soberanía de los pueblos. — CIUDAD FUTURA (@CiudadFuturaOK) January 3, 2026

Sobre este tuit, se hizo eco Juan Pedro Aleart, flamante concejal de Rosario y referente local de La Libertad Avanza, que describió a Ciudad Futura como “la sede en Rosario de una dictadura comunista que persiguió y encarceló a opositores, empobreció a Venezuela, expulsó a 8 millones de personas de su país, anuló la democracia y financió partidos políticos de izquierda con dinero del narcotráfico”.

No obstante, Aleart sostuvo que la detención de Maduro es “un día histórico” y llamó a que sea “el primer paso del camino de regreso a casa de los casi 8 millones de venezolanos que abandonaron su país escapando de un régimen narco-terrorista dictatorial”. En el mismo mensaje agradeció a Javier Milei por estar “en el lado correcto de la historia” y dejó un mensaje de esperanza para los venezolanos que eligieron Rosario para vivir: “Llegó el momento de sonreír”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JAleart/status/2007467187326300213&partner=&hide_thread=false Ciudad futura es la sede en Rosario de una dictadura comunista que persiguió y encarceló a opositores, empobreció a Venezuela, expulsó a 8 millones de personas de su país, anuló la democracia y financió partidos políticos de izquierda con dinero del narcotráfico.



Tengamos bien… https://t.co/XGnGlAGoJr pic.twitter.com/bRkWdUcU7i — Juan Pedro Aleart (@JAleart) January 3, 2026

Más voces

Las noticias sobre lo ocurrido en Venezuela penetran con fuerza en Santa Fe y el país. Varias voces de distintos ámbitos se expresaron a favor y en contra de la intervención militar de Estados Unidos sobre Caracas y varias ciudades venezolanas.

La exintendenta y actual presidenta del Partido Socialista a nivel nacional, Mónica Fein, condenó el ataque estadounidense y aclaró: “El régimen venezolano está agotado, pero la democracia no se impone con violencia: se construye con soberanía, diálogo y compromiso internacional”. Pidió por la paz y compartió el comunicado del partido que preside.

El jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria en la cámara Baja del Congreso, Germán Martínez, compartió el mensaje del Partido Justicialista que repudió y condenó “el bombardeo de Estados Unidos en Venezuela, que constituyen una amenaza para toda la región y violan la Carta de Naciones Unidas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gerpmartinez/status/2007466754428018696&partner=&hide_thread=false COMUNICADO DEL PARTIDO JUSTICIALISTA.



https://t.co/W4OFuwWRRR — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) January 3, 2026

En la misma línea que Ciudad Futura, el Partido Justicialista concluyó: “Reafirmamos los principios de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos. América Latina es territorio de paz y soberanía”.

Por último, Carolina Losada, senadora por Santa Fe, aseguró que "la detención de Maduro demuestra que la impunidad no es eterna. Hoy como siempre, del lado del pueblo venezolano" y envió apoyo a María Corina Machado, recientemente reconocida con el Premio Nobel de la Paz, y Edmundo González, último contrincante de Maduro en las elecciones presidenciales de 2024.

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela

En una operación militar relámpago que comenzó en las primeras horas del sábado 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses lanzaron una ofensiva aérea sobre puntos estratégicos de Venezuela, resultando en la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El ataque comenzó aproximadamente a las 2 de la madrugada con bombardeos simultáneos en cuatro estados clave: Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira. Entre los objetivos alcanzados se encuentran instalaciones militares y logísticas de alto perfil: el aeropuerto militar La Carlota (al este de Caracas), Fuerte Tiuna (sede del Ministerio de la Defensa), el Cuartel de la Montaña (donde descansan los restos de Hugo Chávez), el Puerto de La Guaira y el aeropuerto de Higuerote.

Tras los bombardeos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de sus redes sociales que Nicolás Maduro y Cilia Flores habían sido capturados y trasladados fuera del país.

Durante casi dos horas, el gobierno venezolano mantuvo un hermetismo total mientras las detonaciones sacudían las principales ciudades. La primera reacción oficial provino del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien denunció la "agresión" y declaró un estado de conmoción exterior, ordenando el despliegue del ejército a las calles. Sin embargo, Padrino López no estuvo acompañado por la cúpula militar en su mensaje.

La administración Trump justificó la operación como parte de una lucha contra el narcotráfico, tras haber señalado previamente a Maduro como líder del Cártel de los Soles. Por su parte, el liderazgo chavista sostiene que se trata de un intento de "cambio de régimen" para tomar control del petróleo venezolano.