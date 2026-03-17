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Grave accidente en barrio Los Hornos: dos jóvenes heridos y crecen las quejas por la "esquina de la muerte"

Un choque entre un automóvil y una motocicleta dejó a dos jóvenes de 15 y 18 años internados en estado crítico. Los vecinos aseguran que hace años reclaman semáforos y reductores de velocidad en tres cruces clave del barrio.

17 de marzo 2026 · 20:00hs
Accidente y bronca en Los Hornos: piden medidas urgentes en la esquina de la muerte.

Accidente y bronca en Los Hornos: piden medidas urgentes en la "esquina de la muerte".

El estruendo, que los testigos describieron como "una explosión", ocurrió este lunes alrededor de las 14:30. Una motocicleta en la que circulaban dos jóvenes colisionó violentamente contra un automóvil Honda negro en la intersección de San Lorenzo y Agustín Delgado, en el extremo sur de barrio Los Hornos. El accidente dejó a los motociclistas gravemente heridos.

LEER MÁS: Violento choque entre un auto y una moto dejó a dos jóvenes en estado crítico en el hospital Cullen

El estado de salud de los heridos

Tras el impacto, los dos ocupantes de la moto quedaron tendidos en la calzada con heridas de extrema gravedad. Fueron trasladados de urgencia por el SIES 107 al Hospital José María Cullen, escoltados por patrullas de la Policía de Acción Táctica (PAT) para abrir paso:

Joven de 15 años: ingresó con un cuadro de hematoma encefálico grave y fractura de fémur. Permanece en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con pronóstico reservado.

Joven de 18 años: sufrió politraumatismos severos y también se encuentra bajo estricto control médico en estado delicado.

El mapa de la peligrosidad: las tres esquinas críticas

Leonardo, un comerciante de la zona, graficó en Sol Play la preocupación que reina en el barrio. Según los vecinos, hay tres intersecciones donde los accidentes son moneda corriente debido a la alta velocidad y la falta de señalización:

San Lorenzo y Agustín Delgado: escena del último choque. Es una vía de escape rápida y muy transitada por colectivos.

Agustín Delgado y Saavedra: otro punto de constantes colisiones entre autos y motos.

Martín Zapata y Saavedra ("La esquina de la muerte"): Es el cruce más temido. Los vecinos recuerdan una tragedia fatal en los años 90 y aseguran que, desde hace dos años, gestionan sin éxito la instalación de un lomo de burro o semáforo.

“La sábana es corta: o ponen un reductor o vamos a seguir lamentando tragedias. Martín Zapata conecta la ciudad de punta a punta y nadie frena”, advirtieron desde la vecinal.

accidente barrio Los Hornos heridos
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