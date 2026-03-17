Kily González, ex-DT de Unión, en la órbita de San Lorenzo

El exentrenador tatengue aparece como uno de los principales candidatos para reemplazar a Damián Ayude en el Ciclón.

Tras la salida de Damián Ayude, San Lorenzo comenzó a moverse rápidamente en busca de un nuevo director técnico. Y en esa lista de opciones aparece un nombre conocido en Santa Fe: Cristian González, el “Kily”, quien recientemente tuvo un extenso paso por Unión.

El ciclo de Ayude llegó a su fin luego de la dura derrota ante Defensa y Justicia, lo que precipitó la decisión dirigencial. Mientras tanto, el equipo quedó de manera interina en manos de Alan Capobianco.

El Kily González, con chances concretas

El nombre de González comenzó a tomar fuerza en Boedo. El exmediocampista, con pasado en el club, ya mantuvo contactos con la dirigencia y dejó en claro su interés por asumir el desafío.

Su experiencia como entrenador incluye etapas en Rosario Central y Unión, donde dirigió 77 partidos, además de un breve paso por Platense. Su conocimiento del fútbol argentino y su identificación con San Lorenzo lo posicionan como un candidato firme.

Otros nombres en carpeta

La lista de posibles reemplazantes incluye también a entrenadores de peso. Uno de ellos es Martín Palermo, quien se encuentra sin club tras su última experiencia en el fútbol internacional y ya tendría prevista una reunión con la dirigencia.

Otro apuntado es Pablo Guede, quien ya tuvo un paso por el club en 2016, donde conquistó la Supercopa Argentina. Actualmente dirige a Alianza Lima, aunque cuenta con una cláusula que facilitaría su salida.

Además, en una primera instancia se contactaron con Hernán Crespo, quien rechazó la posibilidad pese al interés, mientras que otros nombres como Marcelo Gallardo y Ariel Holan también fueron mencionados.

Decisión en marcha

La dirigencia, con Pablo Barrientos al frente del fútbol profesional, analiza cada alternativa mientras el equipo se prepara para su próximo compromiso por Copa Argentina.

En ese contexto, el Kily González emerge como una opción concreta, lo que vuelve a poner en escena a un entrenador que dejó su huella reciente en Unión y que ahora podría asumir un nuevo desafío en uno de los grandes del país.