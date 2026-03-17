Caso Jeremías Monzón: la Cámara de Apelaciones define si la madre de la principal acusada seguirá presa

Nadia Juárez está imputada como partícipe secundaria del homicidio. La Fiscalía sostiene que un video la muestra junto a los menores tras el crimen, viendo la filmación del ataque. La defensa afirma que la mujer desconocía los hechos.

La Justicia santafesina vivirá este miércoles una jornada clave en la resolución de uno de los crímenes que más conmocionó a la ciudad a fines del año pasado. La Cámara de Apelaciones revisará la situación de Nadia Juárez , madre de la adolescente implicada en el asesinato de Jeremías Monzón , ocurrido en diciembre de 2025.

La cita judicial está pactada para este miércoles 18 de marzo a las 8:30, en la Sala 5 de los tribunales locales. El camarista Alejandro Tizón será el encargado de confirmar o revocar la prisión preventiva que actualmente cumple Juárez por disposición del juez de primera instancia, Octavio Silva.

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El video detrás del estadio de Colón: la prueba de la discordia

El eje del debate jurídico gira en torno a una grabación de una cámara de seguridad ubicada detrás del estadio de Colón, registrada apenas una hora después del asesinato de Jeremías:

La postura del fiscal Cecchini: sostiene que el encuentro entre Juárez y los tres menores (su hija y otros dos jóvenes) no fue casual. El video mostraría a los adolescentes exhibiéndole algo de una bolsa a la mujer y luego cerrándose en ronda para mirar un celular. Para la Fiscalía, estaban viendo el video del crimen, ya que los ademanes de la hija de Juárez coinciden con la mecánica del ataque mortal.

La ruta de la complicidad: según la acusación, tras ese encuentro, la mujer cambió su rumbo y acompañó a los menores hasta el Parque del Sur, donde se habrían descartado pertenencias de la víctima y hasta habrían montado una suerte de "lápida" con el nombre de Jeremías.

La estrategia de la defensa

El abogado Gustavo Durando, representante de Juárez, apeló la preventiva bajo el argumento de que la imputación se basa en "especulaciones":

Falta de dolo: asegura que su clienta desconocía por completo lo que habían hecho los jóvenes esa tarde.

Evidencia insuficiente: sostiene que el video no acredita que Juárez supiera del plan criminal de antemano (promesa de ayuda previa), requisito necesario para la participación secundaria.

Interpretación subjetiva: cuestiona que la Fiscalía asuma que lo que miraban en el teléfono era el video del homicidio basándose solo en gestos corporales.

Cronología del brutal crimen de Jeremías Monzón

Jeremías Monzón fue asesinado la tarde del 18 de diciembre de 2025 en un predio abandonado del barrio Chalet, frente a la cancha de Colón. El caso generó un fuerte impacto por la participación de menores de edad y la frialdad de los actos posteriores al crimen, que incluyeron rituales de descarte de pruebas y marcas en el espacio público.

Escenarios posibles para la audiencia de mañana:

Confirmación: el camarista Tizón ratifica la preventiva y Juárez seguirá detenida hasta el juicio.

Revocación: se dictan medidas alternativas (libertad con restricciones) al considerar que no hay riesgo de fuga o entorpecimiento.

Prisión domiciliaria: una opción intermedia que suele aplicarse en casos de mujeres con cargas familiares, aunque la gravedad del hecho dificulta esta salida.