Uno Santa Fe | Colón | Colón

Hace un año que Colón no gana un partido por dos goles

La última vez que Colón ganó un partido por más de un gol de diferencia fue en marzo del año pasado ante Central Norte de Salta

Ovación

Por Ovación

17 de marzo 2026 · 12:22hs
La última vez que Colón ganó por dos goles fue en marzo del 2025 cuando venció como local a Central Norte 2-0.

UNO Santa Fe | José Busiemi

La última vez que Colón ganó por dos goles fue en marzo del 2025 cuando venció como local a Central Norte 2-0.

El arranque de Colón en el Torneo de la Primera Nacional despertó ilusión y expectativa en los hinchas, no solo por los resultados, sino por lo que demuestra el equipo.

Colón no gana un partido por dos goles desde marzo del 2025

La gente está conforme con el armado del plantel y con la actitud que mostró el equipo en las primeras cuatro fechas y más si se compara con lo que mostró Colón a lo largo del 2025.

No obstante y más allá de que el Sabalero se mantiene invicto y que viene de ganarle al puntero, existe un dato que no deja de llamar la atención.

Y el mismo indica que hace un año que Colón no gana un partido por dos goles. La última victoria por esa diferencia se dio el sábado 15 de marzo del 2025.

LEER MÁS: El peor arranque de Colón en los torneos de la Primera Nacional

Ese día, por la 6ª fecha el Rojinegro recibió en el Brigadier López a Central Norte y el partido terminó 2-0 en favor de Colón con los goles de Christian Bernardi y Emmanuel Gigliotti.

Luego de esa victoria, Colón apenas ganó cinco partidos más en 2025. Los triunfos fueron 1-0 ante Talleres de Remedios de Escalada, 1-0 con Defensores Unidos, 1-0 ante Almirante Brown, 4-3 contra Central Norte y 1-0 a Defensores Unidos.

En tanto que en este arranque del 2026, los dos triunfos del Sabalero fueron 2-1 ante Deportivo Madryn y el último 1-0 contra Acassuso.

Colón año goles
Noticias relacionadas
colon y una alarma fisica: cuatro lesiones musculares en cuatro partidos

Colón y una alarma física: cuatro lesiones musculares en cuatro partidos

colon, con el salto de calidad que sigue siendo su cuenta pendiente

Colón, con el salto de calidad que sigue siendo su cuenta pendiente

colon no pudo en cordoba y cayo ante barrio parque por la liga argentina

Colón no pudo en Córdoba y cayó ante Barrio Parque por la Liga Argentina

Colón extendió su invicto jugando como local.

Colón extendió su invicto jugando en el Brigadier López

Lo último

Un ritual con historia: el Teatro Municipal bajó su histórica araña ante 50 vecinos que fueron testigos de la ceremonia mística

Un ritual con historia: el Teatro Municipal bajó su histórica araña ante 50 vecinos que fueron testigos de la ceremonia mística

Colón volvió al trabajo con buenas noticias y la mira puesta en San Telmo

Colón volvió al trabajo con buenas noticias y la mira puesta en San Telmo

Condenaron al organizador de una asociación ilícita que estafó en más de $271 millones a una empresa santafesina

Condenaron al organizador de una asociación ilícita que estafó en más de $271 millones a una empresa santafesina

Último Momento
Un ritual con historia: el Teatro Municipal bajó su histórica araña ante 50 vecinos que fueron testigos de la ceremonia mística

Un ritual con historia: el Teatro Municipal bajó su histórica araña ante 50 vecinos que fueron testigos de la ceremonia mística

Colón volvió al trabajo con buenas noticias y la mira puesta en San Telmo

Colón volvió al trabajo con buenas noticias y la mira puesta en San Telmo

Condenaron al organizador de una asociación ilícita que estafó en más de $271 millones a una empresa santafesina

Condenaron al organizador de una asociación ilícita que estafó en más de $271 millones a una empresa santafesina

El Gobierno de Santa Fe confirmó una nueva subasta de bienes incautados al delito: evalúan incluir hasta un avión

El Gobierno de Santa Fe confirmó una nueva subasta de bienes incautados al delito: evalúan incluir hasta un avión

Enrico palpita el cruce ante Colón: Es un equipo muy fuerte defensivamente

Enrico palpita el cruce ante Colón: "Es un equipo muy fuerte defensivamente"

Ovación
No llegó a debutar: Brian Fernández rescindió contrato en Fénix de Uruguay

No llegó a debutar: Brian Fernández rescindió contrato en Fénix de Uruguay

Enrico palpita el cruce ante Colón: Es un equipo muy fuerte defensivamente

Enrico palpita el cruce ante Colón: "Es un equipo muy fuerte defensivamente"

Se registraron incidentes en el partido de Ciclón Racing con Unión Arroyo Seco

Se registraron incidentes en el partido de Ciclón Racing con Unión Arroyo Seco

Unión cayó ante Racing de Chivilcoy, sumando su sexta caída al hilo

Unión cayó ante Racing de Chivilcoy, sumando su sexta caída al hilo

Esperanza disfrutó de una atractiva velada de boxeo amateur

Esperanza disfrutó de una atractiva velada de boxeo amateur

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"