La última vez que Colón ganó un partido por más de un gol de diferencia fue en marzo del año pasado ante Central Norte de Salta

La última vez que Colón ganó por dos goles fue en marzo del 2025 cuando venció como local a Central Norte 2-0.

El arranque de Colón en el Torneo de la Primera Nacional despertó ilusión y expectativa en los hinchas, no solo por los resultados, sino por lo que demuestra el equipo.

La gente está conforme con el armado del plantel y con la actitud que mostró el equipo en las primeras cuatro fechas y más si se compara con lo que mostró Colón a lo largo del 2025.

No obstante y más allá de que el Sabalero se mantiene invicto y que viene de ganarle al puntero, existe un dato que no deja de llamar la atención.

Y el mismo indica que hace un año que Colón no gana un partido por dos goles. La última victoria por esa diferencia se dio el sábado 15 de marzo del 2025.

LEER MÁS: El peor arranque de Colón en los torneos de la Primera Nacional

Ese día, por la 6ª fecha el Rojinegro recibió en el Brigadier López a Central Norte y el partido terminó 2-0 en favor de Colón con los goles de Christian Bernardi y Emmanuel Gigliotti.

Luego de esa victoria, Colón apenas ganó cinco partidos más en 2025. Los triunfos fueron 1-0 ante Talleres de Remedios de Escalada, 1-0 con Defensores Unidos, 1-0 ante Almirante Brown, 4-3 contra Central Norte y 1-0 a Defensores Unidos.

En tanto que en este arranque del 2026, los dos triunfos del Sabalero fueron 2-1 ante Deportivo Madryn y el último 1-0 contra Acassuso.