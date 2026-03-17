Unión, molesto por el fallo: el VAR explicó el polémico gol de Boca y crece la polémica

La Liga Profesional difundió los audios de la jugada que derivó en el empate de Boca, pero en Unión sostienen su postura y apuntan contra la decisión arbitral.

A pocas horas del empate 1-1 entre Unión y Boca, la polémica sigue latente. La Liga Profesional publicó los audios del VAR correspondientes al gol de Miguel Merentiel, una acción que generó fuerte malestar en el conjunto rojiblanco.

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El foco del reclamo estuvo en una supuesta infracción de Lautaro Blanco sobre Julián Palacios en el inicio de la jugada. Desde el banco, el propio Leonardo Madelón fue uno de los que más insistió en que la falta debió haber sido sancionada.

La explicación del VAR sobre la polémica de Unión-Boca

Según se desprende de los audios difundidos, los árbitros encargados del VAR, Lucas Novelli y Nelson Sosa, sí advirtieron el contacto entre Blanco y Palacios. Sin embargo, consideraron que esa infracción no incidía directamente en la jugada del gol.

El argumento central fue que, tras esa acción, se produjo un pase hacia atrás de Ander Herrera que dio origen a una nueva fase de ataque (APP, según el protocolo arbitral). De esta manera, la jugada previa quedó fuera de la revisión que podría haber derivado en la anulación del tanto.

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“Yael, confirmo el gol del número 16 de Boca”, fue la comunicación final hacia el árbitro principal, Yael Falcón Pérez, quien había interpretado en campo que Palacios se dejó caer.

El eje de la controversia

En el video publicado por la Liga, una voz en off detalla que la falta fue desestimada por estar “claramente fuera de la APP”, ya que el balón fue jugado “notoriamente hacia atrás” hasta superar la mitad de la cancha, marcando así el inicio de una nueva acción ofensiva.

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Unión vs. Bocahttps://t.co/BXxaQ52m2V — arbitrajeAFA (@ArbitrajeAFA) March 17, 2026

A partir de allí, Boca construyó una larga secuencia de pases en campo rival que terminó con la definición de Merentiel, tras un rebote en el palo luego de una chilena de Adam Bareiro.

Bronca en el mundo Unión

Más allá de la explicación reglamentaria, en Unión quedó un fuerte malestar. Jugadores y cuerpo técnico coincidieron durante el partido en reclamar la infracción inicial, entendiendo que condicionó el desarrollo de la jugada que terminó en el gol.

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La postura del VAR, basada en la interpretación del protocolo, no logró disipar las dudas ni calmar la bronca en el entorno rojiblanco, que se sintió perjudicado en una acción determinante del encuentro.

Así, el empate ante Boca sigue dejando tela para cortar, con una jugada que reaviva el debate sobre los criterios de aplicación del VAR en el fútbol argentino.