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Colectivos: el municipio pidió prorrogar la emergencia del transporte para garantizar la "sostenibilidad" del sistema

El Ejecutivo local busca mantener la flexibilidad en recorridos, frecuencias y antigüedad de los coches. Desde el municipio destacan que 2025 cerró con un récord de kilómetros recorridos, aunque admiten que el servicio aún no es el ideal.

17 de marzo 2026 · 19:19hs
Colectivos: el municipio pidió prorrogar la emergencia del transporte para garantizar la sostenibilidad del sistema

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Colectivos: el municipio pidió prorrogar la emergencia del transporte para garantizar la "sostenibilidad" del sistema

El sistema de colectivos de la ciudad de Santa Fe atraviesa una etapa de transición. Para el Subsecretario de Seguridad Vial y Transporte del municipio santafesino, Raúl Hurani, la prórroga de la emergencia es indispensable para no retroceder en lo ya avanzado.

"La situación amerita especial atención y acciones inmediatas para su sostenibilidad", advirtió el funcionario al explicar la necesidad de contar con facultades extraordinarias.

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Las tres claves de la flexibilidad

La emergencia permite que el municipio sea más elástico en exigencias que, bajo condiciones normales, serían rígidas:

Frecuencias: se permite reducir la cantidad de coches en horarios de baja demanda para optimizar costos y evitar el colapso financiero de las empresas.

Recorridos: facultad para modificar trazas de manera dinámica según las necesidades de los barrios y la infraestructura vial.

Antigüedad de la flota: se permite circular a unidades que exceden la edad reglamentaria, siempre que estén en condiciones, mientras se avanza en la renovación.

Un balance con luces y sombras

A pesar de la crisis del transporte a nivel nacional, Hurani presentó datos que muestran una mejora en la productividad del sistema santafesino durante el último año:

Récord de kilómetros: 2025 fue el año con mayor producción de kilómetros recorridos desde la pandemia, lo que implica más coches efectivos en la calle.

Renovación de flota: actualmente, un tercio de los kilómetros del sistema se realizan con unidades nuevas o renovadas, revirtiendo años de desinversión.

Corte de boletos: aunque hubo una leve caída en la cantidad de pasajeros —atribuida a la llegada de aplicaciones y la situación económica—, Santa Fe mantiene números más sólidos que otras ciudades del interior del país.

El desafío de las aplicaciones

El funcionario reconoció que la oferta de movilidad ha cambiado. El crecimiento de las plataformas de transporte (apps) ha generado una competencia directa con el colectivo, lo que obliga al municipio a repensar el transporte público no solo como un servicio de emergencia, sino como una opción competitiva y eficiente para el ciudadano.

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