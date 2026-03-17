Capibaras, con todo planificado para viajar a Chile

A poco de comenzar el Regional del Litoral, los jugadores de Capibaras entrenaron en Rosario, con la camiseta de sus clubes.

Capibaras entrenó en Rosario con la camiseta de los clubes en la semana previa al comienzo del Regional del Litoral.

Se viene la 5ª fecha del Súper Rugby Américas, y tras haber conseguido una importante victoria en calidad de visitante ante Yacaré XV en Asunción, Capibaras XV regresó a los entrenamientos en el Hipódromo de Rosario, con vistas al choque que deberán afrontar frente a Selknam en Santiago de Chile.

El sábado 21 de marzo, Capibaras XV visitará a Selknam en el Saint George´s de Santiago de Chile a partir de las 15. Por primera vez en la historia, la franquicia litoraleña disputará un partido de Súper Rugby Américas en el vecino país, y para ello se entrena con mucha responsabilidad y puliendo aquellas cuestiones que no salieron en el Héroes de Curupaytí en la victoria ante Yacaré XV por 13 a 12.

El próximo fin de semana se pondrá en marcha el Torneo Regional del Litoral el cual es organizado conjuntamente por las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. Por ello, en el entrenamiento de este martes por la mañana, los jugadores y también los entrenadores utilizaron las camisetas de sus clubes de orígen. Porque no hay que olvidar que Capibaras es la franquicia del litoral rugbistico.

image El ex Puma y entrenador de Capibaras, Chinchu Bustos, con la remera de Universitario de Santa Fe, el club en el que se formó.

Se pudieron observar las camisetas de Santa Fe Rugby Club y CRAI en jugadores santafesinos, o en el entrenador Pablo Pfirter, y también la de Maximiliano Bustos, formado en Universitario de Santa Fe. Si bien hay otros jugadores de clubes de la USR, lo cierto es que están participando de la concentración nacional del seleccionado nacional M20 en el Hindú Club de Buenos Aires y es el caso de Jorge Onorato de Universitario, Agustín Ponzio de CRAI y Pietro Croce de Cha Roga Club.

En la continuidad de la agenda de la escuadra litoraleña, este miércoles entrenarán en el Hipódromo de Rosario, y el jueves, no habrá ensayos ya que el equipo viajará con destino a Santiago de Chile, en un vuelo previsto desde el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires a las 16.45.

Ya en tierras chilenas, los dirigidos por Nicolás Galatro realizarán el tradicional Captain Run de 13.30 a 16.45 en las instalaciones del Saints George College de Santiago de Chile. Para Capibaras será el tercer partido consecutivo en calidad de visitante, ya que viene de caer frente a Pampas en cancha del CASI por 25 a 20, de vencer a Yacaré de Asunción en Paraguay por 13 a 12, y ahora lo hará frente a Selknam de Chile, franquicia que hace algunos años tuvo como conductor al santafesino Nicolás Bruzzone.

Se espera un evento muy particular, ya que se está preparando la fiesta del rugby, que incluye lo mejor del deporte sudamericano y un gran fanfest con comida, juegos y concursos. Además, habrá una clínia de rugby dirigida por jugadores de la franquicilia chilena. Esta dirigida a jóvenes de entre 12 y 18 años, y se llevará a cabo dentro del recinto del estadio en la previa del encuentro, desde las 12.30 hasta las 13.30.

Las posiciones en el Súper Rugby Américas se encuentran del siguiente modo: Dogos XV y Pampas 16; Capibaras 15; Tarucas 13, Peñarol de Uruguay 10, Selknam 6, Cobras de Brasil 5, Yacaré XV 4. Tras jugar en Chile, la próxima presentación de Capibaras XV está prevista para el lunes 30 de marzo frente a Dogos XV, la franquicia cordobesa que juega de local en Córdoba Athlétic por la sexta fecha. En el séptimo capítulo, Capibaras XV se medirá con Tarucas de Tucumán el lunes 13 de abril.