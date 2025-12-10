La OPS pide prepararse ante el avance de la gripe y virus respiratorios en el hemisferio norte

El organismo internacional instó a los países de América a fortalecer la vigilancia de gripe, VSR y Covid-19. La influenza apareció 4 semanas antes en Europa

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica urgiendo a los países de América a ajustar sus planes de preparación y organización de servicios de salud ante el inminente avance de la temporada invernal y la mayor circulación de gripe y otros virus respiratorios en el hemisferio norte.

La OPS enfatizó que una estrategia combinada de vacunación, vigilancia epidemiológica, preparación hospitalaria, diagnóstico y tratamiento oportunos, junto con medidas preventivas personales, será clave para mitigar la carga de enfermedad, proteger a las poblaciones vulnerables y evitar el riesgo de una sobrecarga de los sistemas sanitarios.

Actividad de la gripe en la región

Según los datos reportados hasta finales de noviembre, la actividad de influenza sigue en ascenso globalmente, impulsada por un virus de tipo A. Si bien los niveles son aún bajos en América, se registra un incremento sostenido, especialmente en América del Norte.

Caribe y Centroamérica: predomina la circulación del virus influenza A(H1N1).

Canadá y Estados Unidos: se observa una mayor presencia del subtipo A(H3N2), incluida la detección progresiva del subclado K, ya identificado en Europa y Asia. La OPS advierte que las temporadas dominadas por A(H3N2) suelen afectar más severamente a las personas mayores.

El organismo continental señaló que la evidencia preliminar sugiere que la vacuna actual mantiene niveles de protección comparables a temporadas anteriores, particularmente para prevenir casos graves y hospitalizaciones.

Balance de la temporada en el hemisferio sur

El hemisferio sur cerró su temporada invernal con un aumento de 29% en los casos graves de infección respiratoria aguda reportados, en comparación con 2024.

Virus sincicial respiratorio (VSR): afectó de manera destacada a lactantes menores de seis meses.

Gripe: afectó principalmente a personas mayores, con una circulación dominada inicialmente por A(H1N1) y luego por A(H3N2), sin que se observara mayor gravedad. Es relevante que hasta principios de noviembre, el subclado K no había sido detectado en Sudamérica.

SARS-CoV-2 (Covid-19): su detección fue mayor a inicios de 2025, con predominio posterior de la variante XFG, sin indicios de mayor gravedad.

Recomendaciones de la OPS

La OPS instó a los países a fortalecer la vigilancia de influenza, VSR y SARS-CoV-2. Esto incluye asegurar el reporte continuo de datos y el envío regular de muestras para secuenciación genética, lo que permite la detección oportuna de variantes que puedan alterar la transmisión o gravedad de los virus.

Actualizar guías nacionales de manejo clínico y asegurar el acceso al diagnóstico temprano y la disponibilidad de antivirales para las personas con alto riesgo de complicaciones.

Preparar los servicios de salud para un posible incremento de hospitalizaciones en los meses de invierno del hemisferio norte, donde coincidirá la circulación de múltiples virus.

Reiterar la importancia de la vacunación contra influenza, Covid-19 y VSR, enfocándose en grupos de riesgo como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, niños pequeños y trabajadores de la salud.

Finalmente, la OPS recordó la obligación de investigar y comunicar rápidamente eventos respiratorios inusuales, como casos graves sin causa identificada o brotes fuera del período de circulación esperado, conforme al Reglamento Sanitario Internacional.