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Donald Trump analiza un acuerdo con Irán para lograr una tregua en Medio Oriente: las claves de la negociación

El futuro del programa nuclear, el Estrecho de Ormuz y las sanciones económicas aparecen entre los principales ejes de negociación de Donald Trump

29 de mayo 2026 · 09:41hs
Donald Trump analiza un acuerdo con Irán para lograr una tregua en Medio Oriente: las claves de la negociación

Donald Trump analiza un acuerdo con Irán para lograr una tregua en Medio Oriente: las claves de la negociación

Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo provisional para intentar poner fin a varios meses de conflicto en Medio Oriente, aunque el entendimiento todavía debe ser revisado por el presidente Donald Trump y las autoridades de Teherán.

El borrador contempla una serie de condiciones consideradas fundamentales para consolidar el alto el fuego vigente y avanzar hacia una negociación más amplia que permita reducir las tensiones en una de las regiones más inestables del mundo.

La posibilidad de un acuerdo surge en un contexto complejo, marcado por nuevos intercambios de drones y misiles entre fuerzas estadounidenses e iraníes, episodios que volvieron a poner en evidencia la fragilidad de la tregua alcanzada durante abril.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que existe un acuerdo marco “multifacético” que todavía debe ser evaluado por Trump. El funcionario aseguró, además, que el mandatario no aceptará un entendimiento que no contemple determinadas condiciones estratégicas.

Mientras continúan las conversaciones, Washington mantiene la presión económica sobre Teherán y sostiene que cualquier acuerdo deberá incluir compromisos concretos en materia nuclear, energética y de seguridad regional.

Las claves del borrador que analizan Estados Unidos e Irán

  1. Existe un acuerdo provisional: ambas partes alcanzaron un entendimiento inicial, aunque todavía no recibió aprobación definitiva.
  2. Trump analiza el documento: el presidente estadounidense mantiene la decisión final sobre la aceptación o rechazo del borrador.
  3. Reapertura del Estrecho de Ormuz: Washington exige restablecer la circulación normal por una vía marítima clave para el comercio mundial de petróleo.
  4. Entrega de uranio enriquecido: Estados Unidos reclama que Irán entregue sus reservas de uranio altamente enriquecido.
  5. Fin del programa nuclear iraní: la Casa Blanca busca que Teherán renuncie a cualquier desarrollo nuclear futuro.
  6. Sostenimiento del alto al fuego: el objetivo es transformar la actual tregua en un acuerdo más estable y duradero.
  7. Continuidad de la presión económica: las sanciones y restricciones financieras siguen siendo una herramienta de negociación para Washington.
  8. Activos iraníes congelados: Teherán reclama la devolución de miles de millones de dólares retenidos en el exterior.
  9. Impacto sobre el petróleo: la normalización de Ormuz podría aliviar la presión sobre los precios internacionales de la energía.
  10. Rol de Israel en la negociación: el gobierno de Benjamin Netanyahu mantiene una posición más dura y presiona para continuar las acciones contra aliados regionales de Irán.

Donald Trump Irán acuerdo Medio Oriente Estados Unidos

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