Vacunas, el escudo olvidado: por qué la baja vacunación revive enfermedades erradicadas

En un contexto donde la desinformación y la baja de las coberturas de vacunación permitieron el peligroso resurgimiento de enfermedades que estaban prácticamente erradicadas en Argentina –como el sarampión o tos convulsa–, se vuelve fundamental recordar la importancia histórica y sanitaria de las vacunas.

La vacunación es el pilar fundamental de la salud pública moderna, no solo un acto de cuidado individual, sino un acto de solidaridad comunitaria. Las vacunas no solo protegen a la persona inoculada, sino que crean un "efecto rebaño" o inmunidad colectiva, funcionando como un escudo protector para los más vulnerables, como bebés y personas inmunodeprimidas.

Frente a la reaparición de patologías prevenibles, comprender el origen de este recurso y su poder para salvar millones de vidas es esencial para recuperar la confianza y asegurar que las enfermedades del pasado no se conviertan en los desafíos sanitarios del presente.

El origen de las vacunas

En 1796, el médico británico Edward Jenner realizó su experimento crucial para desarrollar la primera vacuna, inoculando a un niño, James Phipps, con viruela bovina (cowpox) para protegerlo de la mortal viruela humana, creando así el concepto de vacunación y sentando las bases de la inmunología moderna.

Jenner observó que las ordeñadoras que contraían la viruela bovina (cowpox, de donde viene el término vacuna) no enfermaban de la temida viruela humana.

El 14 de mayo de 1796 Jenner tomó pus de las lesiones de la viruela bovina de la ordeñadora Sarah Nelmes y lo inoculó en el brazo de un niño de ocho años llamado James Phipps.

Después de que Phipps se recuperó, Jenner lo expuso varias veces a la viruela humana, pero el niño nunca enfermó, demostrando que la viruela bovina confería inmunidad a la viruela humana.

La palabra "vacuna" proviene del latín vacca (vaca), en honor a este descubrimiento

Este logro revolucionó la medicina, ofreciendo una forma segura y eficaz de prevenir una enfermedad devastadora y estableciendo el método de vacunación que se usa hoy en día para muchas otras enfermedades.

Así nació la primera vacuna, logrando posteriormente la erradicación global de la viruela en 1980, la única enfermedad humana eliminada por vacunación masiva.

El escudo de la humanidad: inmunidad individual y colectiva

Las vacunas enseñan al sistema inmunológico a reconocer y combatir patógenos (virus o bacterias) sin causar la enfermedad. Introducen una forma atenuada, inactivada o fragmentos del agente infeccioso.

Es el concepto crucial. Cuando una gran parte de la población está vacunada (generalmente más del 90/95% para enfermedades como el sarampión), se crea una barrera que protege indirectamente a quienes no pueden vacunarse (bebés, inmunodeprimidos o alérgicos a un componente).

El impacto histórico de las vacunas

Las vacunas han salvado millones de vidas y han permitido erradicar o reducir drásticamente enfermedades que eran plagas mundiales (poliomielitis, tétanos, sarampión).

En Argentina las coberturas de vacunación obligatorias (Calendario Nacional) están por debajo de los umbrales de seguridad recomendados por la OMS/OPS.

La baja de inoculación puede obedecer a la desinformación ("fake news" y movimientos antivacunas), la relajación de la percepción del riesgo (como las enfermedades ya no se ven, se cree que no son peligrosas) y las dificultades de acceso o falta de stock en ciertas jurisdicciones.

La aparición o el riesgo inminente de enfermedades que estaban controladas o erradicadas en el país, como el sarampión o la coqueluche, sumado a la baja cobertura, aumenta la vulnerabilidad.

La Ley 27.491 (Ley de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación), establece que la vacunación es un deber y un derecho.

La vacunación no es solo un acto individual, sino un acto de solidaridad social para proteger a toda la comunidad de Argentina.