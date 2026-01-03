Maduro será juzgado en Estados Unidos: de qué lo acusan al líder venezolano

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, difundió en su cuenta personal de X, la acusación que pesa sobre el presidente de Venezuela.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, difundió en su cuenta personal de X, la acusación que pesa sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , capturado esta madrugada por el gobierno de Estados Unidos.

"Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses . En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense. y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales", publicó Bondi.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra Maduro en marzo de 2020. Entre las principales imputaciones figuran: conspiración para el narcotráfico internacional, narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en territorio estadounidense y asociación con organizaciones armadas (entre ellas las Farc) con fines criminales.

Según la acusación, Maduro habría integrado la conducción del llamado Cartel de los Soles, una presunta red conformada por altos funcionarios venezolanos involucrados en el tráfico de drogas.

La causa es considerada una de las acciones judiciales más relevantes iniciadas por Estados Unidos contra un jefe de Estado en ejercicio. Su avance podría tener consecuencias políticas, institucionales y diplomáticas tanto en Venezuela como en el resto de América Latina.

En las próximas horas, Washington deberá definir los pasos judiciales, el cronograma de audiencias y el régimen de detención, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de un caso sin precedentes recientes.

Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó que el venezolano afrontará "un juicio por cargos penales en los Estados Unidos", luego de ser capturado y trasladado fuera de Venezuela, la madrugada de este sábado. Además, señaló que ahora que el líder venezolano ha sido capturado no se esperan nuevas acciones militares en el país, según afirmó el senador republicano Mike Lee, tras una conversación con Rubio.

Ataque sobre Caracas

En una operación militar relámpago que comenzó en las primeras horas del sábado 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses lanzaron una ofensiva aérea sobre puntos estratégicos de Venezuela, resultando en la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El ataque comenzó aproximadamente a las 2 de la madrugada con bombardeos simultáneos en cuatro estados clave: Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira. Entre los objetivos alcanzados se encuentran instalaciones militares y logísticas de alto perfil: el aeropuerto militar La Carlota (al este de Caracas), Fuerte Tiuna (sede del Ministerio de la Defensa), el Cuartel de la Montaña (donde descansan los restos de Hugo Chávez), el Puerto de La Guaira y el aeropuerto de Higuerote.