Uno Santa Fe | Ovación | Apertura

Arranca la acción en el torneo Apertura de la ASB

Este martes se pone en marcha la A2 del Apertura con partidos en el Julián Ortiz de Zárate y Exequiel Cerati. Además, habrá un adelanto en el Pay Zumé por la A2

Ovación

Por Ovación

9 de marzo 2026 · 16:24hs
Arranca la acción en el torneo Apertura de la ASB

Archivo

La temporada del básquet local comienza a tomar ritmo. Este martes se dará el salto inicial en la A1 del Torneo Apertura organizado por la Asociación Santafesina de Básquet (ASB), con actividad en dos escenarios de la ciudad.

La jornada tendrá encuentros en los estadios Julián Ortiz de Zárate y Exequiel Cerati, donde comenzará a rodar la pelota para la máxima categoría. De esta manera, varios de los equipos protagonistas del torneo empezarán a mostrar sus aspiraciones en el inicio de la competencia.

• LEER MÁS: Torneo Promocional: gran estreno del debutante Regatas (SF)

Al mismo tiempo, el calendario también incluirá un adelanto correspondiente a la A2. El partido se disputará en el estadio Pay Zumé, sumando movimiento a una jornada que marcará el comienzo de una nueva ilusión para los clubes que participan del campeonato.

Por cuestiones de programación, uno de los duelos previstos en la elite quedará pendiente y se reprogramará para los próximos días.

TORNEO APERTURA A1 - FECHA 1

Martes 10 de marzo

21.30 Banco Provincial vs. Almagro

21.30 Rivadavia Juniors vs. CUST A

Jueves 12 de marzo

21.30 Colón (SJ) vs. República del Oeste

21.30 Alma Juniors vs. Unión (SF)

A reprogramación: Sanjustino vs. Colón (SF)

Libre: Gimnasia

TORNEO APERTURA A2 - FECHA 1

Martes 10 de marzo

21.30 CUST B vs. Santa Rosa

Miércoles 11 de marzo

21.30 Regatas (SF) vs. UNL

Jueves 12 de marzo

21.30 Regatas Coronda vs. El Quillá

21.30 Centenario vs. Macabi

21.30 Kimberley vs. Argentino (SC)

Libre: Alumni (LP)

Apertura ASB Pay Zumé
Noticias relacionadas
la reserva de colon concentrara en cada cotejo de visitante en el apertura proyeccion

La reserva de Colón concentrará en cada cotejo de visitante en el Apertura Proyección

modo ofensivo: union sigue siendo el que mas remata al arco en la liga profesional

Modo ofensivo: Unión sigue siendo el que más remata al arco en la Liga Profesional

todo listo para el inicio del apertura 2026 de la asb

Todo listo para el inicio del Apertura 2026 de la ASB

union, en su momento de mayor contundencia para pelear bien arriba

Unión, en su momento de mayor contundencia para pelear bien arriba

Lo último

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Último Momento
El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio chino investigado por grooming

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

Ovación
Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

El desafío de Medrán: El sueño es llevar a Colón a Primera

El desafío de Medrán: "El sueño es llevar a Colón a Primera"

Atento Unión: ¿Independiente es un equipo que se hace fuerte como local?

Atento Unión: ¿Independiente es un equipo que se hace fuerte como local?

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe