Arranca la acción en el torneo Apertura de la ASB

Este martes se pone en marcha la A2 del Apertura con partidos en el Julián Ortiz de Zárate y Exequiel Cerati. Además, habrá un adelanto en el Pay Zumé por la A2

La temporada del básquet local comienza a tomar ritmo. Este martes se dará el salto inicial en la A1 del Torneo Apertura organizado por la Asociación Santafesina de Básquet ( ASB ), con actividad en dos escenarios de la ciudad.

La jornada tendrá encuentros en los estadios Julián Ortiz de Zárate y Exequiel Cerati , donde comenzará a rodar la pelota para la máxima categoría. De esta manera, varios de los equipos protagonistas del torneo empezarán a mostrar sus aspiraciones en el inicio de la competencia.

Al mismo tiempo, el calendario también incluirá un adelanto correspondiente a la A2. El partido se disputará en el estadio Pay Zumé, sumando movimiento a una jornada que marcará el comienzo de una nueva ilusión para los clubes que participan del campeonato.

Por cuestiones de programación, uno de los duelos previstos en la elite quedará pendiente y se reprogramará para los próximos días.

TORNEO APERTURA A1 - FECHA 1

Martes 10 de marzo

21.30 Banco Provincial vs. Almagro

21.30 Rivadavia Juniors vs. CUST A

Jueves 12 de marzo

21.30 Colón (SJ) vs. República del Oeste

21.30 Alma Juniors vs. Unión (SF)

A reprogramación: Sanjustino vs. Colón (SF)

Libre: Gimnasia

TORNEO APERTURA A2 - FECHA 1

Martes 10 de marzo

21.30 CUST B vs. Santa Rosa

Miércoles 11 de marzo

21.30 Regatas (SF) vs. UNL

Jueves 12 de marzo

21.30 Regatas Coronda vs. El Quillá

21.30 Centenario vs. Macabi

21.30 Kimberley vs. Argentino (SC)

Libre: Alumni (LP)