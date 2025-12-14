Masacre en Australia: al menos 11 muertos en un tiroteo contra un evento de la comunidad judía en una playa

Ocurrió en la playa Bondi de Sydney, donde cientos de personas celebraban Jánuca. La policía identificó a dos tiradores: uno fue abatido y el otro está detenido

El atentado que terminó en masacre ocurrió en la celebración judía de Januca en una playa de Australia

Una verdadera masacre ocurrió en las últimas horas en la playa más popular de Sidney, en Australia. Dos hombres armados mataron a tiros a al menos once personas este domingo mientras se celebraba en el lugar una festividad judía. Uno de los tiradores fue abatido por la policía y el segundo fue arrestado.

El sospechoso se encontraba en estado crítico, dijeron las autoridades. Había una enorme operación de emergencia en marcha, con personas heridas siendo cargadas en ambulancias. Además, la policía trabajaba para desactivar un artefacto explosivo que encontró en el auto de uno de los tiradores.

"A las 21.36 de esta noche declaré formalmente este hecho como un incidente terrorista", señaló Mal Lanyon, el comisionado de policía del estado de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sydney en una rueda de prensa. Explicó que se activaron poderes especiales para garantizar que "no exista ninguna amenaza adicional para la comunidad".

Al menos 29 personas resultaron heridas, dijo Lanyon. Dos de ellos eran agentes de policía.

“Este ataque fue diseñado para atacar a la comunidad judía de Sydney”, dijo el primer ministro del estado, Chris Minns. La masacre fue declarada un ataque terrorista debido al evento objetivo y las armas utilizadas, dijo Lanyon.

Cientos de personas se habían reunido para un evento en la playa de Bondi llamado Jánuca junto al Mar, que celebraba el inicio del festival judío de Jánuca.

Imágenes dramáticas de la masacre

Imágenes dramáticas aparentemente filmadas por un testigo y emitidas en canales de televisión australianos mostraron a alguien que parecía abordar y desarmar a uno de los hombres armados, antes de apuntarle con el arma del hombre.

Lachlan Moran, de 32 años, de Melbourne, estaba esperando a su familia cerca cuando oyó disparos, dijo a The Associated Press. Dejó caer la cerveza que llevaba para su hermano y corrió. “Se oyeron algunos disparos, y me asusté y salí corriendo. (...) Empecé a correr. Simplemente tuve esa intuición. Corrí tan rápido como pude", relató. Dijo que oyó disparos intermitentes durante unos cinco minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/saikirankannan/status/2000139245147873599&partner=&hide_thread=false At least 7 have been shot at near Bondi beach Park, Australia. NSW police responded quickly, taking two into custody-one reportedly shot dead by officers + the other detained.



1: The shootout

2: The 2 shooters

3: Brave civilian disarming a shooter

: One of the shooters pic.twitter.com/oJrAYcCpwS — Saikiran Kannan | (@saikirankannan) December 14, 2025

“Todos simplemente dejaron caer todas sus pertenencias y todo y corrían y la gente lloraba y fue simplemente horrible", agregó Moran.

La policía dijo que su operación estaba "en curso" y que "varios objetos sospechosos ubicados en las cercanías" estaban siendo examinados por agentes especialistas, incluyendo un dispositivo explosivo improvisado encontrado en el auto de uno de los sospechosos. Los servicios de emergencia recibieron un aviso para acudir a Campbell Parade alrededor de las 6.45 de la tarde por reportes de disparos, dijo la policía.

Medios de comunicación locales hablaron con transeúntes afectados y manchados de sangre que presenciaron lo ocurrido. Lanyon dijo que el número de muertos por el tiroteo era "variable" y que las personas heridas seguían llegando a los hospitales.

“Nuestro corazón sufre por la comunidad judía de Australia esta noche” , dijo Minns a los periodistas en Sydney. “Solo puedo imaginar el dolor que están sintiendo ahora al ver a sus seres queridos asesinados mientras celebran esta antigua festividad”.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo en un comunicado que sus pensamientos estaban con todos los afectados.

"Las escenas en Bondi son impactantes y angustiosas", dijo. “La policía y los servicios de emergencia están en el lugar trabajando para salvar vidas”.