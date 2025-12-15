Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón apunta a la pretemporada y se perfila para jugar la Serie Río de la Plata

Colón tendría definido participar de la Serie Río de la Plata. Cuál es la hoja de ruta de Ezequiel Medrán y Diego Colotto para la pretemporada.

15 de diciembre 2025 · 12:15hs
Colón apunta a la pretemporada y se perfila para jugar la Serie Río de la Plata

Con la mirada puesta en el inicio de la próxima temporada de la Primera Nacional, Colón empieza a delinear con mayor precisión su hoja de ruta para la pretemporada. En ese contexto, el club tendría prácticamente resuelto aceptar la invitación para participar de la Serie Río de la Plata en Uruguay, certamen que suele servir como banco de pruebas para los equipos argentinos y uruguayos antes del comienzo oficial de la competencia.

La idea del cuerpo técnico es utilizar esos compromisos internacionales como parte central de la preparación, sumando rodaje y exigencia ante rivales de jerarquía, en una etapa clave del armado futbolístico. Mientras tanto, el plantel sabalero continuará entrenándose durante toda la semana y mantendrá la actividad hasta el martes 24 de diciembre por la mañana. Luego habrá un breve receso por las fiestas, con regreso a los trabajos previsto para el 2 de enero.

Amistosos y planificación

En paralelo a la posible participación en la Serie Río de la Plata, el entrenador Ezequiel Medrán y el director deportivo Diego Colotto trabajan en la organización de una serie de encuentros amistosos en Santa Fe. La intención es disputar entre cinco y seis partidos de preparación, dos de ellos ya proyectados en el ámbito local, con el objetivo de ajustar funcionamiento, evaluar variantes y comenzar a darle identidad al equipo.

La planificación contempla una pretemporada intensa, con cargas progresivas y mucho trabajo táctico, apuntando a llegar al inicio del campeonato con el plantel consolidado y el once base definido.

Refuerzos en camino

En cuanto al mercado de pases, en el club confían en cerrar el año con varias incorporaciones ya confirmadas. Tras los acuerdos alcanzados con el volante Ignacio Antonio, el arquero Matías Budiño y el defensor Leandro Allende, esas tres caras nuevas se perfilan para ser los primeros refuerzos oficiales del nuevo ciclo.

La intención dirigencial y del cuerpo técnico es acelerar las gestiones pendientes y sumar la mayor cantidad posible de jugadores antes de fin de año, para que Medrán pueda trabajar desde el inicio de la pretemporada con un plantel lo más completo posible.

Así, Colón empieza a ordenar su agenda, define escenarios para la preparación y avanza en el armado del equipo, con el objetivo claro de llegar fortalecido al arranque de una temporada en la que buscará ser protagonista desde el primer día.

