Andrés Yllana, el elegido para ser nuevo DT de San Martín de Tucumán

Andrés Yllana fue confirmado oficialmente y llegará este martes a Tucumán para firmar contrato por un año, analizar el plantel y comenzar a delinear el proyecto futbolístico 2026.

La espera terminó en Ciudadela. San Martín de Tucumán cerró uno de los capítulos más sensibles de su agenda deportiva y confirmó a Andrés Yllana como nuevo entrenador del primer equipo. Tras semanas de reuniones, llamados y evaluaciones, la dirigencia tomó una decisión clave y la hizo pública a través de sus redes sociales, poniendo fin a la incertidumbre que se había instalado tras la salida de Mariano Campodónico.

El DT, de 51 años y con último paso por Colón, arribará a Tucumán este martes por la mañana, firmará contrato por una temporada y se hará cargo del plantel profesional con la misión de encabezar el proyecto 2026. El anuncio oficial estuvo acompañado por una imagen de Yllana con indumentaria roja y un mensaje institucional que marcó el inicio de una nueva etapa para el “Santo”.

Una decisión prioritaria para la nueva gestión

Desde la salida de Campodónico, el cargo de entrenador pasó a ser la prioridad absoluta para la conducción encabezada por Oscar Mirkin. Con la premisa de no improvisar, la comisión directiva y el director deportivo Facundo Pérez Castro avanzaron en una búsqueda meticulosa, con reuniones presenciales y contactos virtuales que se multiplicaron en las últimas semanas.

La lista de candidatos fue extensa y de peso: Leandro Gracián, Walter Otta, Omar De Felippe, Leandro Romagnoli, Pablo De Muner y Luis García, entre otros. Cada nombre fue analizado en profundidad hasta que el consenso dirigencial se inclinó por Yllana.

El antecedente que inclinó la balanza

La elección no fue casual. Yllana viene de lograr un ascenso a Primera División, un antecedente determinante en una categoría donde los resultados recientes suelen marcar el rumbo. En su segundo ciclo en Aldosivi, condujo al “Tiburón” al título de la Primera Nacional 2024 y al regreso a la Liga Profesional, justamente tras vencer a San Martín en la final, el logro más importante de su carrera como entrenador.

Desde el entorno dirigencial destacaron el entusiasmo del DT y su identificación con el desafío: Yllana quedó seducido por el proyecto deportivo y por la posibilidad de llevar al “Santo” a la máxima categoría.

Su recorrido y números como DT

La trayectoria de Yllana incluye pasos por Guillermo Brown de Puerto Madryn (25 partidos), San Martín de San Juan (6), Deportivo Madryn (28) y Aldosivi (48), además de su última experiencia en Colón, donde dirigió nueve encuentros. A lo largo de su carrera acumuló victorias, empates y derrotas que reflejan un camino extenso en el ascenso y el fútbol profesional argentino.

También sumó experiencia internacional como entrenador asistente en NK Maribor, Tabor Seana y Unión San Felipe, un recorrido que amplió su mirada táctica y su formación fuera del país.

Del césped al banco

Antes de iniciar su carrera como técnico, Yllana tuvo un destacado recorrido como futbolista. Fue referente en Gimnasia y Esgrima La Plata en la década del 90, jugó en Italia con Brescia y Verona, integró el plantel campeón de la Copa Sudamericana 2007 con Arsenal y tuvo convocatorias a la selección argentina. Ese pasado en vestuarios exigentes fue otro de los puntos valorados por la dirigencia al momento de elegirlo.

Lo que viene para el “Santo”

Con el entrenador confirmado, San Martín cierra la búsqueda más urgente, pero lejos está de bajar el ritmo. Ahora comenzará la etapa operativa: planificación de la pretemporada, evaluación del plantel profesional y definición del mercado de pases. Los contactos y reuniones continuarán, aunque con una certeza que ordena todo el proyecto: el banco de suplentes ya tiene dueño.