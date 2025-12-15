El extremo que Colón tiene en la mira y por el cual busca avanzar

Colón acelera para sumar refuerzos y tiene en el radar a un extremo por derecha que viene de jugar en San Martín de Tucumán

Franco García, extremo derecho que jugó este año en San Martín de Tucumán, está en el radar de Colón.

En Colón son muchos los nombres que surgen para reforzar el plantel y no es para menos. Ya que la intención de la dirigencia junto con el director deportivo Diego Colotto es sumar entre 13 y 15 refuerzos.

Por lo cual, Colotto y Ezequiel Medrán buscan jugadores en todos los puestos y para cada uno de ellos, existen diferentes alternativas.

Y en lo que respecta a la intención de sumar jugadores de ataque, en las últimas horas surgió la información de que el Sabalero tiene en la mira a un extremo por derecha.

El nombre en cuestión es el de Franco García, de 27 años quien este año jugó en San Martín de Tucumán, pero el 31 de diciembre finaliza su vínculo con el Ciruja.

LEER MÁS: Ivo Costantino, el nuevo nombre que analiza Colón para reforzar el ataque

Lo cierto es que según lo informado por Radio Gol 96.7, desde Colón ya se habrían puesto en contacto con el representante del futbolista, quien esta semana podría llegar a Santa Fe para negociar.

En este 2025, García disputó 30 partidos con la camiseta de San Martín de Tucumán, anotando cinco goles y brindando una asistencia.

Además de jugar en San Martín de Tucumán, García disputó 64 partidos con la camiseta de Racing de Córdoba convirtiendo siete goles y brindando ocho asistencias y en Cobresal jugó 75 cotejos y anotó 10 goles con ocho asistencias.