El extremo que Colón tiene en la mira y por el cual busca avanzar

Colón acelera para sumar refuerzos y tiene en el radar a un extremo por derecha que viene de jugar en San Martín de Tucumán

15 de diciembre 2025 · 09:38hs
Franco García

Franco García, extremo derecho que jugó este año en San Martín de Tucumán, está en el radar de Colón.

En Colón son muchos los nombres que surgen para reforzar el plantel y no es para menos. Ya que la intención de la dirigencia junto con el director deportivo Diego Colotto es sumar entre 13 y 15 refuerzos.

Franco García en la mira de Colón

Por lo cual, Colotto y Ezequiel Medrán buscan jugadores en todos los puestos y para cada uno de ellos, existen diferentes alternativas.

Y en lo que respecta a la intención de sumar jugadores de ataque, en las últimas horas surgió la información de que el Sabalero tiene en la mira a un extremo por derecha.

El nombre en cuestión es el de Franco García, de 27 años quien este año jugó en San Martín de Tucumán, pero el 31 de diciembre finaliza su vínculo con el Ciruja.

Lo cierto es que según lo informado por Radio Gol 96.7, desde Colón ya se habrían puesto en contacto con el representante del futbolista, quien esta semana podría llegar a Santa Fe para negociar.

En este 2025, García disputó 30 partidos con la camiseta de San Martín de Tucumán, anotando cinco goles y brindando una asistencia.

Además de jugar en San Martín de Tucumán, García disputó 64 partidos con la camiseta de Racing de Córdoba convirtiendo siete goles y brindando ocho asistencias y en Cobresal jugó 75 cotejos y anotó 10 goles con ocho asistencias.

Cuenta regresiva en Colón: una semana clave para levantar la inhibición

Ivo Costantino, el nuevo nombre que analiza Colón para reforzar el ataque

Los jugadores con contrato que están siendo evaluados por Medrán y Colotto

Colón tiene en la mira al lateral derecho Delfor Minervino

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Atenas cierra el año ante Platense en Vicente López

El emotivo mensaje de un chico santafesino de 14 años que vive en un hogar para esta Navidad: "Anhelo con toda mi alma tener una familia"

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Atenas cierra el año ante Platense en Vicente López

El emotivo mensaje de un chico santafesino de 14 años que vive en un hogar para esta Navidad: "Anhelo con toda mi alma tener una familia"

Coronda: detuvieron al padre de una adolescente de 17 años hallada muerta en su vivienda

¿Censura o modernización? La reforma del Código Penal en la mira por el riesgo a la libertad de expresión

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Colón apunta la pretemporada y se perfila para jugar la Serie Río de la Plata

El extremo que Colón tiene en la mira y por el cual busca avanzar

Andrés Yllana, el elegido para ser nuevo DT de San Martín de Tucumán

Kimberley se quedó con el Clausura del Promocional en un final para el infarto

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026