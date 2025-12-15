Uno Santa Fe | Policiales | delincuente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

El ladrón intentar escapar en un remis y huir a campo traviesa. En el operativo conjunto entre la PDI santafesina y la policía cordobesa se secuestraron más de cuatro millones de pesos y 100 dólares en efectivo

Juan Trento

Por Juan Trento

15 de diciembre 2025 · 09:53hs
gentileza

Un delincuente de 27 años, oriundo de Cañada de Gómez, fue detenido este fin de semana luego de un kilométrico seguimiento policial que comenzó en la provincia de Santa Fe y finalizó en General Roca, Córdoba. El operativo fue realizado de manera conjunta por la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe y efectivos de la policía cordobesa, tras varios meses de investigación.

El hombre, identificado como D. O. M., alias “Cheche”, intentó eludir a la Justicia viajando como pasajero en un remis, con la intención de pasar desapercibido. Sin embargo, su movimiento fue detectado por la Unidad de Captura de Alto Perfil (UCAP) de la PDI, que venía siguiendo su rastro por orden del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Santiago Tosco.

cheche captura cañada de gomez 1
Seguimiento encubierto y coordinación interprovincial

De acuerdo a fuentes policiales, el sospechoso fue localizado en Cañada de Gómez, pero apenas arribó a la ciudad tomó un remis y se dirigió hacia la autovía Rosario–Córdoba. Lejos de perderlo de vista, los pesquisas de la PDI–UCAP iniciaron un seguimiento discreto, informando de inmediato la situación al fiscal interviniente, quien autorizó el operativo.

Mientras el remis avanzaba rumbo a Córdoba, se activó una coordinación con la policía cordobesa para montar un procedimiento que permitiera la aprehensión del prófugo sin poner en riesgo al chofer ni a terceros.

Intento de fuga y captura en General Roca

Al llegar a las inmediaciones de General Roca, los móviles de ambas fuerzas cerraron el paso del vehículo. En ese momento, el sospechoso descendió del remis y huyó a campo traviesa, intentando escapar por un potrero. La maniobra fue en vano: tras una breve persecución, fue reducido y detenido.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron más de cuatro millones de pesos y 100 dólares en efectivo, que llevaba consigo el acusado, quien cuenta con un abultado prontuario policial.

Delitos imputados y situación judicial

Una vez concretada la detención, se informó lo actuado a la Jefatura de la PDI y al fiscal Santiago Tosco, quien ordenó que el detenido permanezca privado de su libertad, sea correctamente identificado y se le forme causa penal.

Sobre D. O. M., alias “Cheche”, pesa un pedido de captura activo y está imputado como presunto autor de los delitos de amenazas, abuso de armas y tenencia ilegal de arma de fuego. La audiencia imputativa será fijada en los próximos días por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).

• LEER MÁS: Un milagro en Santa Fe: un balazo atravesó el techo de una casa y cayó entre una mujer y su hija de 4 años

delincuente Cañada de Gómez Córdoba
