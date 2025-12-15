Uno Santa Fe | Ovación | Atlético de Rafaela

Atlético de Rafaela volvió a su lugar: ascenso, identidad y una fiesta inolvidable en Alberdi

Atlético de Rafaela volvió a la Primera Nacional, e Iván Juárez, su DT, destacó: "El club vuelve a los lugares que se merece".

Ovación

Por Ovación

15 de diciembre 2025 · 12:53hs
Atlético de Rafaela volvió a su lugar: ascenso, identidad y una fiesta inolvidable en Alberdi

Diario La Opinión

Atlético de Rafaela escribió una página histórica en el Monumental de Alberdi. Con un nuevo triunfo por 1-0 ante San Martín de Formosa, la Crema se consagró campeón de la Reválida del Federal A y selló su regreso a la Primera Nacional, cerrando la serie con un global de 2-0. El dato que potencia la magnitud del logro es contundente: por primera vez en su historia, el club consiguió un ascenso jugando como local, rodeado por su gente y con una ciudad entera empujando desde las tribunas.

La noche tuvo todos los condimentos. Emoción, desahogo y sentido de pertenencia. Tras el pitazo final, el entrenador Iván Juárez, visiblemente conmovido, puso en palabras lo que representó el objetivo alcanzado. “Necesitábamos volver. Y gracias a Dios se dio acá, con toda nuestra gente. Atlético vuelve a los lugares que se merece”, expresó, todavía atravesado por el clima de festejo.

Un camino de presión y respuestas

El recorrido no fue sencillo. Juárez no esquivó el contexto de exigencia extrema que rodeó al plantel durante toda la temporada. “El día a día fue duro, no por adversidades, sino por la obligación permanente de ascender. Este grupo estuvo a la altura. Interpretaron cada partido y cada momento”, subrayó el DT, que también recordó las dudas que en algún tramo se posaron sobre su figura. “Hubo cuestionamientos, pero el equipo respondió siempre”.

Uno de los grandes pilares del ascenso fue la fortaleza construida en casa. Atlético terminó invicto como local y recuperó una mística que supo ser su sello en otros tiempos. “Hace más de diez fechas que no perdemos acá. Volvimos a generar esos primeros minutos donde hay que marcar diferencias y ganar las series. Esa identidad volvió”, destacó Juárez.

Claves futbolísticas y espíritu de grupo

Desde lo táctico, el entrenador remarcó la presión alta y la eficacia como aspectos determinantes. “La cancha es corta, dinámica, de presión constante. Robamos muchas pelotas en el medio y casi siempre terminan en gol. Es algo que trabajamos desde el primer día”, explicó.

Más allá del sistema y los nombres, Juárez puso el foco en el factor humano. “Se armó un grupo extraordinario. Da pena pensar que ahora hay que tomar decisiones, porque es un plantel que se entrega al ciento por ciento. Voy a intentar sostener una base importante, porque se lo ganaron”.

De la frustración al crecimiento

El ascenso también tuvo su cuota de aprendizaje. El DT recordó el traspié anterior y cómo ese golpe terminó fortaleciendo al equipo. “Lo de San Nicolás fue un tropezón, no un mazazo. Desde ahí crecimos, empezamos a ganar de visitante y entendimos cuándo jugar, cuándo sufrir y cuándo golpear”.

Sobre la final, fue claro y sincero: “No hubo demasiadas situaciones. En estos partidos nadie quiere perder. El equipo no brilló como en otros encuentros, pero tampoco sufrió. En el momento justo respondió y logró el ascenso que todos queríamos”.

Un logro que obliga a cuidar lo construido

Juárez ubicó este ascenso entre los momentos más importantes de su carrera y dejó un mensaje hacia adelante. “Con el corazón en la mano, lo único que pido es que cuidemos todo esto. Perdimos solo dos partidos en nueve fechas. Ojalá todos tengamos el compromiso de sostener a Atlético donde tiene que estar”.

Atlético de Rafaela regresó al profesionalismo nacional. Lo hizo con convicción, con identidad rafaelina y con un Monumental que volvió a ser una fortaleza. El objetivo está cumplido; ahora, el desafío será sostenerlo.

Fuente: con información de Diario La Opinión

Atlético de Rafaela Alberdi Juárez
Noticias relacionadas
atletico de rafaela va por el ascenso a la primera nacional ante san martin (f)

Atlético de Rafaela va por el ascenso a la Primera Nacional ante San Martín (F)

Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa y quedó a un paso del ascenso a Primera Nacional.

Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa y quedó a un paso del Ascenso

godoy cruz presento a toedtli como dt: queremos un equipo que transmita

Godoy Cruz presentó a Toedtli como DT: "Queremos un equipo que transmita"

mundial 2026: argentina esta entre los cinco paises que mas entradas solicito

Mundial 2026: Argentina está entre los cinco países que más entradas solicitó

Lo último

Causa AFA: así son los imponentes camiones de caudales que compró el dueño de Sur Finanzas

Causa AFA: así son los imponentes camiones de caudales que compró el dueño de Sur Finanzas

Godoy Cruz presentó a Toedtli como DT: Queremos un equipo que transmita

Godoy Cruz presentó a Toedtli como DT: "Queremos un equipo que transmita"

Mundial 2026: Argentina está entre los cinco países que más entradas solicitó

Mundial 2026: Argentina está entre los cinco países que más entradas solicitó

Último Momento
Causa AFA: así son los imponentes camiones de caudales que compró el dueño de Sur Finanzas

Causa AFA: así son los imponentes camiones de caudales que compró el dueño de Sur Finanzas

Godoy Cruz presentó a Toedtli como DT: Queremos un equipo que transmita

Godoy Cruz presentó a Toedtli como DT: "Queremos un equipo que transmita"

Mundial 2026: Argentina está entre los cinco países que más entradas solicitó

Mundial 2026: Argentina está entre los cinco países que más entradas solicitó

El zaguero Matías Muñoz, también a un paso de jugar en Colón

El zaguero Matías Muñoz, también a un paso de jugar en Colón

Tras el fuerte posteo de Pablo Toviggino, Patricia Bullrich respondió: es contra vos y Claudio Tapia

Tras el fuerte posteo de Pablo Toviggino, Patricia Bullrich respondió: "es contra vos y Claudio Tapia"

Ovación
Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Cuenta regresiva en Colón: una semana clave para levantar la inhibición

Cuenta regresiva en Colón: una semana clave para levantar la inhibición

¿Cuánto paga Unión y de qué forma el pase de Diego Díaz?

¿Cuánto paga Unión y de qué forma el pase de Diego Díaz?

Ivo Costantino, el nuevo nombre que analiza Colón para reforzar el ataque

Ivo Costantino, el nuevo nombre que analiza Colón para reforzar el ataque

Gigliotti acordó su desvinculación de Colón y ¿vuelve a All Boys?

Gigliotti acordó su desvinculación de Colón y ¿vuelve a All Boys?

Policiales
Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026