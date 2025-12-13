Uno Santa Fe | Policiales | policías

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

El niño, de un año, fue asistido de urgencia en una vivienda cercana al Jardín Botánico. Tras las maniobras de RCP, fue trasladado al hospital Iturraspe y se encuentra fuera de peligro.

Juan Trento

Por Juan Trento

13 de diciembre 2025 · 15:22hs
La oficial Gisela Ruiz y el inspector Víctor Broin

La oficial Gisela Ruiz y el inspector Víctor Broin, los héroes de la jornada

Una dramática situación se vivió este sábado, cuando vecinos de calle Almonacid al 3700, en inmediaciones del Jardín Botánico municipal, dieron aviso a la central de emergencias 911 al advertir que un bebé había dejado de respirar.

Ante el alerta, un patrullero del Comando Radioeléctrico capitalino llegó de inmediato al lugar con sirenas y balizas encendidas. Al descender del móvil, los efectivos fueron interceptados por una mujer en estado de desesperación, quien les indicó que el bebé se encontraba dentro de la vivienda, en brazos de su padre.

Rápida intervención policial y maniobras de RCP

Los policías ingresaron de urgencia al domicilio y constataron que el niño no respiraba. Sin perder tiempo, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando que el bebé recuperara la respiración a los pocos segundos.

La oficial Gisela Ruiz sostuvo al pequeño en brazos mientras se normalizaba su frecuencia respiratoria, en tanto que el inspector Víctor Broin solicitó por radio la llegada inmediata del médico y una ambulancia del SIES 107.

Traslado al hospital Iturraspe

Minutos después arribó al lugar la ambulancia del SIES 107, cuyo médico asistió al bebé, identificado como Renzo, de un año, y dispuso su traslado junto a su madre, de 20 años, al hospital Iturraspe.

En el nosocomio público, los médicos de guardia confirmaron que el niño estaba fuera de peligro, aunque indicaron que permanecería internado en observación para la realización de estudios de control.

Reconocimiento a los efectivos

La intervención fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, desde donde felicitaron a los dos policías por el accionar rápido y eficaz que permitió salvarle la vida al menor.

Asimismo, la novedad fue comunicada al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó un informe médico oficial sobre el estado de salud del pequeño Renzo a las autoridades del hospital Iturraspe.

