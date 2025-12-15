Uno Santa Fe | Unión | Unión

¿Cuánto paga Unión y de qué forma el pase de Diego Díaz?

Unión llegó a un acuerdo para adquirir el 80% de la ficha de Diego Armando Díaz. Y también se conocieron los detalles de la operación

15 de diciembre 2025 · 12:28hs
Unión adquiere el 80% de la ficha de Diego Díaz en seis cuotas de 25.000 dólares.

La fecha límite para que Unión hiciera uso de la opción por Diego Armando Díaz finalizaba este lunes. Y es por eso que en las últimas horas, los dirigentes rojiblancos aceleraron y llegaron a un acuerdo con sus pares de Sportivo Las Parejas.

Unión compra a Diego Díaz y lo paga en cuotas

En las primeras negociaciones no había acuerdo, dado que primero Unión ofreció un monto menor al que estaba estipulado y luego pretendía adquirir el 100% de la ficha por la misma plata que estaba pactado el 80%.

No obstante, había buena predisposición entre ambas partes y por eso se llegó a un acuerdo. De esta manera, Unión abonará 150.000 dólares para quedarse con el 80% del pase del delantero.

LEER MÁS: Unión y un mercado con múltiples frentes abiertos: los puestos a reforzar

Y en lo que respecta al plan de pago, este lunes el presidente de Sportivo Las Parejas Nicolás Scarpeccio dio detalles de cómo se abonará el pase del delantero.

"Muy contento de haber charlado con la gente de Unión y que haya mandado el mail y la notificación de que hacía uso de la cláusula a su favor para comprar el 80% de Diego Armando Díaz. El monto a abonar es de seis cuotas iguales y consecutivas de 25 mil dólares, al valor del dólar del Banco Nación".

