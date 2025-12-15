Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Se habilitó la zona aduanera en Sauce Viejo y Santa Fe se abre al mundo

Con gestiones del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, se habilitó la Zona Primaria Aduanera en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo

15 de diciembre 2025 · 13:01hs
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, anunció hoy un avance clave para el comercio exterior de la región: la aprobación y habilitación de una Nueva Zona Aduanera dentro del Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo (ASV).

El ministro Gustavo Puccini concretó en Buenos Aires la aprobación y habilitación de una Nueva Zona Aduanera dentro del Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo (ASV), en colaboración con el titular de Arca (Agencia Recaudación y Control), Juan Pazo.

La medida se enmarca en la estrategia de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro de modernizar la infraestructura logística y dar previsibilidad al comercio exterior.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó la trascendencia política de este avance: “Este logro es fruto de una decisión política clara: poner la logística y el comercio exterior en el centro de la agenda provincial”. El titular de la cartera productiva remarcó que la habilitación de la zona aduanera “completa definitivamente la internacionalización del aeropuerto y permite que las empresas santafesinas exporten directamente desde Sauce Viejo, con menos costos y más rapidez”. Puccini subrayó además que “Santa Fe se integra plenamente al mundo, con infraestructura moderna y procesos simplificados que fortalecen la competitividad de nuestra producción”.

Avance clave para el comercio exterior de Santa Fe

Esta nueva medida permite la ejecución de operaciones aduaneras, el control de mercancías y de pasajeros (entradas y salidas del país) directamente desde las instalaciones del ASV.

La habilitación de la Zona Primaria Aduanera, largamente necesaria tras la internacionalización del aeropuerto, garantiza la seguridad y trazabilidad de las mercaderías, completando definitivamente la infraestructura de control.

Quedarán operativos los sectores de carga aérea y las áreas de arribo internacional de pasajeros, permitiendo el ingreso y egreso de mercancías bajo fiscalización directa de la Dirección General de Aduanas (DGA).

La agilización de la operatoria tiene un impacto directo en la reducción de costos y plazos, ya que elimina la necesidad de traslados a otras aduanas provinciales, haciendo que la producción santafesina sea más competitiva a nivel global.

Impacto de la medida

El anuncio también fue acompañado por la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, quien resaltó el impacto en términos de seguridad y trazabilidad: “La nueva zona aduanera garantiza el control directo de las operaciones y la seguridad de las mercaderías”. Alvarado agregó que “es infraestructura estratégica que acompaña el crecimiento productivo y abre nuevas oportunidades para la región”.

Por su parte, el subsecretario de Transporte, Jorge Henn, puso el foco en el efecto concreto sobre las empresas y trabajadores: “Este avance simplifica la vida de las pymes y de los trabajadores vinculados a la cadena logística, porque exportar desde Sauce Viejo significa menos burocracia, más eficiencia y más competitividad para nuestra provincia”.

Foco en la fiscalización inteligente: exportación monitoreada

En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Productivo santafesino y Arca acordaron la creación de una Mesa Técnica para potenciar el nuevo Régimen de Exportación Monitoreada.

Este innovador sistema permitirá a Arca fiscalizar las operaciones de exportación directamente en las empresas de Santa Fe mediante sistemas de videovigilancia (CCTV).

La implementación de esta tecnología elimina la necesidad de la presencia física de inspectores de Aduana en cada punto de carga, simplificando drásticamente el proceso.

Además, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice) pondrá a disposición créditos de hasta $200 millones para que las compañías adapten sus plantas a los nuevos requisitos de monitoreo.

La agilización de estos procesos burocráticos no solo dinamizan el comercio sino que además bajan costos poniendo a la producción de Santa Fe más competitiva de cara a la demanda global.

