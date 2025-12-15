Gripe H3N2: qué es, a quiénes afecta y por qué la vacunación vuelve a ser clave

El infectólogo Tomás Orduna explicó en UNO 106.3 que la variante que circula en Europa provoca más hospitalizaciones en adultos mayores y pidió sostener las medidas de cuidado y la vacunación antigripal y contra el Covid

La propagación de la gripe H3N2 en Europa encendió señales de advertencia a nivel global y volvió a poner en agenda la importancia de la prevención frente a los virus respiratorios. Si bien el impacto hoy es mayor en el hemisferio norte, los especialistas coinciden en que el virus ya comenzó a circular en América y que llegará a la Argentina con la próxima temporada invernal .

En diálogo con Dame Radio (UNO 106.3) , el médico infectólogo tropicalista, Tomás Orduna , referente nacional en la materia y ex jefe del servicio de Medicina Tropical del Hospital Muñiz, brindó precisiones sobre las características de esta variante, quiénes deben vacunarse y qué cuidados es necesario retomar.

Orduna explicó que el H3N2 no es un virus nuevo, sino una variante de la gripe que presenta cambios genéticos menores. “Los virus de influenza tienen cambios menores y mayores. Cuando son mayores, como ocurrió en 2009 con la pandemia de H1N1, generan escenarios mucho más graves. En este caso se trata de un cambio menor”, aclaró.

La vacuna

Sin embargo, advirtió que la composición actual de la vacuna antigripal reduce su eficacia en adultos mayores, lo que derivó en Europa en un aumento de casos sintomáticos y, especialmente, de hospitalizaciones en personas mayores de 60 años. “No se observa una letalidad elevada, pero sí mucha consulta en guardias y saturación del sistema de salud”, señaló.

El especialista subrayó que el virus ya circula en Canadá, Estados Unidos, México y Brasil, por lo que consideró inevitable su llegada al país. No obstante, recordó que la gripe suele tener menor impacto durante el verano en el hemisferio sur, a diferencia del Covid-19, que mostró circulación sostenida incluso en épocas de calor.

En ese marco, Orduna insistió en la necesidad de recuperar hábitos de cuidado aprendidos durante la pandemia. “Si estamos enfermos, tenemos que quedarnos en casa. Si es imprescindible salir, usar barbijo, lavarse las manos y evitar contagiar a otros. No es solo una cuestión individual, es un acto de responsabilidad social”, remarcó.

También defendió con énfasis el rol de las vacunas, tanto la antigripal como la de Covid-19. “La pandemia se pudo frenar gracias a las vacunas. Sin ellas, probablemente hubiera durado cuatro o cinco años”, afirmó, y llamó a aprovechar la campaña de vacunación que cada año impulsa el Estado para los grupos de riesgo.

En ese sentido, destacó el desarrollo nacional de la vacuna ARVAC, producida en el país. “Es una vacuna excelente, de desarrollo universitario y fabricación nacional. Tenemos que jerarquizarla y sentir orgullo”, sostuvo. Finalmente, Orduna dejó un mensaje claro para la población: “Tenemos información, experiencia y vacunas. No podemos retroceder. Cuidarnos es también cuidar a los demás”.