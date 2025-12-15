Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Este lunes, el lateral izquierdo Leandro Allende llega a Santa Fe para convertirse en refuerzo de Colón, aunque firmará luego de que el club levante la inhibición

Si bien Colón tiene acordado de palabra a tres refuerzos. Este lunes llegará el primero de ellos para sumarse al plantel y firmar contrato, una vez que el club levante la inhibición.

Así las cosas, por estas horas está llegando a Santa Fe el lateral izquierdo Leandro Allende, quien este año jugó con la camiseta de Quilmes.

El defensor de 29 años se suma a Colón a préstamo por un año en condición de libre. Y el Sabalero tendrá a su favor una opción de compra fijada en 130.000 dólares por el 50% de la ficha.

Si bien Colón mantiene en el plantel a Facundo Castet, el entrenador Ezequiel Medrán pretende contar con dos futbolistas por puesto que peleen por ser titulares.

Por ello, la llegada de Allende, quien en esta temporada disputó 28 partidos con la camiseta de Quilmes, 26 de ellos por la Primera Nacional y los dos restantes por Copa Argentina.

El lateral izquierdo marcó un gol y sumó 2334' en cancha. Fue titular hasta la 28ª fecha, cuando el 22 de agosto en el partido ante San Miguel debió retirarse lesionado en el primer tiempo.

Y no volvió a jugar más, dado que sufrió un desgarro en el aductor que no le permitió estar presente en la etapa final de la competencia.