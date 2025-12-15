Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Este lunes, el lateral izquierdo Leandro Allende llega a Santa Fe para convertirse en refuerzo de Colón, aunque firmará luego de que el club levante la inhibición

Ovación

Por Ovación

15 de diciembre 2025 · 11:57hs
Leandro Allende llega este lunes a Santa Fe para ser refuerzo de Colón.

Leandro Allende llega este lunes a Santa Fe para ser refuerzo de Colón.

Si bien Colón tiene acordado de palabra a tres refuerzos. Este lunes llegará el primero de ellos para sumarse al plantel y firmar contrato, una vez que el club levante la inhibición.

Allende llega a Santa Fe

Así las cosas, por estas horas está llegando a Santa Fe el lateral izquierdo Leandro Allende, quien este año jugó con la camiseta de Quilmes.

El defensor de 29 años se suma a Colón a préstamo por un año en condición de libre. Y el Sabalero tendrá a su favor una opción de compra fijada en 130.000 dólares por el 50% de la ficha.

Si bien Colón mantiene en el plantel a Facundo Castet, el entrenador Ezequiel Medrán pretende contar con dos futbolistas por puesto que peleen por ser titulares.

LEER MÁS: Colon está interesado en un volante cuyo pase pertenece a Belgrano

Por ello, la llegada de Allende, quien en esta temporada disputó 28 partidos con la camiseta de Quilmes, 26 de ellos por la Primera Nacional y los dos restantes por Copa Argentina.

El lateral izquierdo marcó un gol y sumó 2334' en cancha. Fue titular hasta la 28ª fecha, cuando el 22 de agosto en el partido ante San Miguel debió retirarse lesionado en el primer tiempo.

Y no volvió a jugar más, dado que sufrió un desgarro en el aductor que no le permitió estar presente en la etapa final de la competencia.

Colón Leandro Allende refuerzo
