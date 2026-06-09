El incidente representa la primera pérdida de un helicóptero Apache para las Fuerzas Armadas estadounidenses desde el inicio del conflicto en febrero

Medio Oriente: un helicóptero militar de Estados Unidos se estrelló en las cercanías del Estrecho de Ormuz

Un helicóptero de ataque Apache del Ejército de Estados Unidos se estrelló cerca del Estrecho de Ormuz el lunes, y los dos miembros de la tripulación pudieron ser rescatados sanos y salvos , según dos personas que informaron sobre el incidente.

Un helicóptero de combate AH-64 Apache perteneciente al Ejército de los Estados Unidos se estrelló este lunes lunes en las cercanías del Estrecho de Ormuz.

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No quedó claro de inmediato si el Apache fue derribado por fuego iraní, sufrió una falla mecánica o tuvo algún otro problema, dijo una de las personas, que habló bajo condición de anonimato y dijo que el incidente estaba bajo investigación.

Según reportaron fuentes vinculadas a la seguridad exterior de EE. UU., los dos operarios que componían la tripulación aérea pudieron ser rescatados con vida y se encuentran fuera de peligro; en tanto, se iniciaron los peritajes oficiales para determinar las causas del siniestro.

Un portavoz del presidente Trump no emitió de inmediato ninguna declaración sobre el incidente. El Comando Central del ejército no respondió a la solicitud de comentarios.

El incidente se produjo tras varios días en los que las hostilidades en la región se intensificaron y luego disminuyeron, mientras Israel e Irán intercambiaban ataques militares antes de dar marcha atrás, lo que constituye el ejemplo más reciente de la fragilidad del alto el fuego.

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No se sabe si el helicóptero sufrió un desperfecto mecánico o fue alcanzado por proyectiles iraníes

Hasta el momento, la administración de Trump mantuvo un estricto hermetismo en torno a las variables del suceso. Las líneas de investigación técnica intentan dilucidar si el Apache sufrió un desperfecto mecánico, un error de pilotaje o si fue alcanzado por proyectiles provenientes de defensas iraníes.

La administración Trump no había revelado la noticia del helicóptero derribado cuando The New York Times se puso en contacto con la oficina de prensa de la Casa Blanca para solicitar comentarios el lunes por la noche.

El episodio bélico tiene lugar en un contexto de alta volatilidad, caracterizado por una sucesión de ofensivas cruzadas de alta intensidad entre las fuerzas armadas de Israel e Irán, las cuales sembraron dudas sobre la viabilidad real del proceso de alto el fuego ensayado por las naciones involucradas.

Estados Unidos mantiene un despliegue sobre el estrecho que incluye aviones de combate F-35, aeronaves F/A-18 y drones MQ-9 Reaper. Este hecho representa la primera pérdida de una unidad Apache desde el inicio de las hostilidades abiertas a finales de febrero.

La presencia de estas unidades de asalto, equipadas con misiles de alta precisión Hellfire, forma parte de una estrategia de patrullaje ofensivo orientada a disuadir el accionar de lanchas rápidas y a neutralizar vehículos aéreos no tripulados.

El ejército estadounidense ha utilizado helicópteros Apache, así como drones armados MQ-9 Reaper y aviones de ataque F/A-18 y F-35, como parte de un esfuerzo agresivo del Comando Central para desafiar el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz por parte de Irán a la mayor parte del tráfico comercial.

Irán ha derribado unos 30 drones Reaper no tripulados, y varios aviones de combate estadounidenses se han perdido por fuego enemigo y amigo desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. Pero este sería el primer Apache perdido en el conflicto.