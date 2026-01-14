Uno Santa Fe | El Mundo | Nicolás Maduro

Nicolás Maduro le pidió al pueblo venezolano que "confíe en Delcy Rodríguez"

Así lo indicó el hijo del dictador quien, además, llamó a la población de Venezuela a no dejarse influenciar por campañas de desinformación

14 de enero 2026 · 10:03hs
El dictador Nicolás Maduro, envió el martes un segundo mensaje a Venezuela desde su lugar de reclusión en Estados Unidos, en el cual exhorta al pueblo venezolano a confiar plenamente en Delcy Rodríguez. El mensaje fue transmitido por Nicolás Maduro Guerra, quien precisó que la comunicación fue enviada a través de los equipos jurídicos de su padre.

"Confíen en Delcy, en el equipo que está al frente y en nosotros. Ese fue el mensaje que nos enviaron", expresó el hijo del recluso durante una movilización popular en Caracas.

Maduro Guerra explicó que este nuevo pronunciamiento ratifica la firmeza política de su padre y su respaldo absoluto a la presidenta encargada en un contexto que calificó de complejo para Venezuela.

Nicolás Maduro dice que él y su mujer tienen "tranquilidad de conciencia"

"Tuvimos un mensaje de él y de ella, nos dicen que están firmes y fuertes, que tienen claro el papel de lucha que les toca jugar, que tienen tranquilidad de conciencia", señaló.

El hijo de Maduro llamó a la población a no dejarse influenciar por campañas de desinformación y a mantener la cohesión nacional, subrayando la importancia de recurrir únicamente a fuentes oficiales.

"Debemos mantenernos unidos y no dejar que nada nos divida. Intentarán decir cosas para confundir pero, ante eso: claridad política e ideológica", afirmó.

Las declaraciones se produjeron en el marco de una movilización de los trabajadores del transporte venezolanos en distintos puntos de Caracas, quienes reiteraron su respaldo al Gobierno nacional y exigieron la liberación de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Ambos fueron capturados y sacados del país durante una incursión militar de Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero pasado, la cual también dejó al menos 100 muertos, la mayoría cubanos y decenas de heridos, además de numerosos daños en cuatro ciudades de Venezuela.

