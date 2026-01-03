Javier Milei celebró la captura del dictador Nicolás Maduro: "Viva la libertad carajo"

Uno Santa Fe | El País | Javier Milei

3 de enero 2026 · 07:51hs
El presidente Javier Milei celebró en redes sociales la noticia sobre la captura del dictador de Venezuela Nicolás Maduro, con un mensaje contundente: “LA LIBERTAD AVANZA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

“Dictadura atroz e inhumana”

La reacción del jefe de Estado argentino se inscribe en una postura sostenida y pública de fuerte confrontación con el régimen venezolano. Días antes, Milei había calificado al régimen de Maduro como una “dictadura atroz e inhumana” y sostuvo que Venezuela atraviesa una crisis política, social y humanitaria devastadora como consecuencia del socialismo.

En declaraciones previas, el Presidente también había afirmado que el mundo sería “un lugar mejor sin el comunismo venezolano” y acusó al gobierno de Caracas de utilizar recursos estatales para expandir su influencia ideológica y desestabilizar la región.

Asimismo, Milei reiteró en distintas oportunidades su respaldo al respeto de la voluntad popular en Venezuela con la elección del presidente Edmundo González Urrutia y al reconocimiento internacional de la dirigente opositora María Corina Machado, a quien considera una referencia central del proceso de cambio político en ese país.

El mensaje difundido tras conocerse la noticia fue replicado por medios locales e internacionales y reafirma la alineación del Gobierno argentino con una agenda internacional abiertamente crítica del chavismo y favorable al establecimiento de la democracia en Venezuela.

