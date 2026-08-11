Dos clubes históricos que se preparan para recibir a Sudamérica

El Yacht Club Santa Fe y el Club Náutico Sur incorporan infraestructura para ser parte de los XIII Juegos Suramericanos. Las mejoras fortalecerán a ambas instituciones y dejarán un legado permanente para el desarrollo de los deportes náuticos en la ciudad de Santa Fe

El aporte de los clubes náuticos es clave para el desarrollo de los Juegos Suramericanos.

En la cuenta regresiva hacia los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, dos instituciones emblemáticas de la capital provincial viven una transformación que trascenderá las semanas de competencia. El Yacht Club Santa Fe y el Club Náutico Sur avanzan con obras financiadas para adecuar sus instalaciones a los estándares internacionales que exige el certamen y potenciar el crecimiento de distintas disciplinas una vez finalizados los Juegos.

Las intervenciones forman parte del plan de infraestructura mediante el cual el Gobierno de Santa Fe invierte más de 90 millones de dólares para la realización del evento, con financiamiento de 75 millones de dólares otorgados por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y aportes del Tesoro provincial. El objetivo es que cada obra deje mejoras permanentes para las instituciones y la comunidad deportiva.

"Los Juegos Suramericanos 2026 no empiezan en septiembre: Santa Fe ya los está viviendo. Ya empezaron en las escuelas, en los clubes, en cada obra que mejora nuestra infraestructura deportiva y urbana, y en las historias de miles de santafesinos que se están preparando para recibir este evento. El verdadero legado de los Juegos va mucho más allá de la competencia", resaltó la vocera provincial, Virginia Coudannes.

El comodoro Hugo Courault es la máxima autoridad del Yacht Club Santa Fe.

Y añadió: "El legado tiene que ver con dejar mejores espacios para el deporte y para la comunidad, con volver a encontrarnos en el espacio público, con fortalecer a los clubes y con seguir apostando al deporte como una herramienta que transmite valores, genera oportunidades y ayuda a que nuestras infancias y juventudes puedan construir mejores proyectos de vida. Ese es el legado que queremos que permanezca mucho después de que se apaguen las luces de la ceremonia de clausura".

La Laguna Setúbal, escenario de la vela

El Yacht Club Santa Fe será sede de las competencias de vela, que se desarrollarán del 15 al 20 de septiembre en la Laguna Setúbal. La disciplina olímpica que combina estrategia, lectura del viento y dominio técnico de la embarcación, reunirá a los mejores exponentes sudamericanos y pondrá en valor el histórico vínculo de Santa Fe con el río y la navegación.

Para recibir esa competencia, el club ejecuta nuevas marinas y mejoras en accesos, sanitarios y espacios deportivos: "Haber sido designados sede de los Juegos nos posiciona entre las instituciones deportivas más importantes de la región. Nos permite mostrar nuestra capacidad organizativa y el potencial que tiene Santa Fe para estar a la altura de este tipo de eventos", destacó el Comodoro del Yacht Club Santa Fe, Hugo Courault.

En el Club Náutico Sur, en tanto, se construyeron nuevos sanitarios, se restauró completamente la rampa central, se incorporó una pasarela peatonal y se instalarán nuevos módulos de marinas flotantes junto con rampas para motos de agua. "Formar parte de los Juegos nos enorgullece mucho. Significa que estamos en condiciones de ser parte de un acontecimiento deportivo de esta magnitud", afirmó su presidente, Enzo Rossi.

Enzo Rossi es el actual presidente del Club Náutico Sur de nuestra capital.

Un legado que permanece

Ambos dirigentes coinciden en que el mayor impacto comenzará a verse cuando finalice el certamen. "El Yacht Club se ha modernizado muchísimo gracias a estos aportes del Gobierno provincial. Toda esa infraestructura quedará para nuestros socios y para las futuras generaciones de deportistas. Además, permitirá que Santa Fe siga siendo sede de grandes competencias de vela", sostuvo Courault.

En la misma línea, Rossi aseguró que "los Juegos representan una oportunidad única para consolidar al Club Náutico Sur como un espacio de referencia para el desarrollo del deporte, la formación de atletas y la integración de la comunidad". Destacó además que las mejoras beneficiarán tanto a los deportistas como a los socios y favorecerán el crecimiento de las escuelas deportivas.

Una experiencia que trasciende la competencia

Además de las obras, ambas instituciones se preparan para recibir a las delegaciones que llegarán a Santa Fe en septiembre: "Queremos que cada delegación se lleve la mejor imagen posible del Yacht Club y de la ciudad. Este evento también puede inspirar a nuestros jóvenes deportistas a seguir creciendo y soñando en grande", expresó Courault, al recordar que los Juegos serán clasificatorios para los Panamericanos y, posteriormente, para los Juegos Olímpicos.

El gobierno provincial lleva adelante una serie de obras en los clubes náuticos de la ciudad.

Rossi compartió esa expectativa y aseguró que el Club Náutico Sur buscará ofrecer "las mejores condiciones para los atletas, con instalaciones acordes y el compromiso de toda la comunidad", convencido de que la experiencia marcará "un antes y un después en la historia de la institución".

Con nuevas instalaciones, equipamiento y experiencia organizativa, el Yacht Club Santa Fe y el Club Náutico Sur no solo se preparan para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del continente. También consolidan un legado que fortalecerá los deportes náuticos y proyectará a la ciudad como sede de futuras competencias internacionales.