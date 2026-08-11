Santo Tomé: aprehendieron a dos hombres por el robo de un galpón y la tenencia ilegítima de dos armas

Oficiales del Comando Radioeléctrico recuperaron los elementos sustraídos. Dos hombres fueron aprehendidos por encubrimiento y uno de ellos también quedó vinculado a la tenencia ilegítima de un arma de fuego de guerra

Aprehendieron a dos hombres: Fueron detenidos en Santo Tomé por el robo de elementos de un galpón y la tenencia de armas.

En las últimas horas, en inmediaciones de las calles 12 de Septiembre y Mosconi , en la ciudad de Santo Tomé , oficiales del Comando Radioeléctrico entrevistaron a un hombre de 55 años que denunció el robo de distintos elementos de un galpón de su propiedad.

Según relató la víctima, sus vecinos le habían advertido que del lugar habían sustraído el cableado de la instalación eléctrica , un bombeador completo con sus caños , dos cuerpos de andamio y una hoja de portón de chapa galvanizada de cuatro metros de alto por dos de ancho.

Mientras los agentes realizaban las primeras actuaciones, se presentó otro hombre, de unos 50 años, quien manifestó que una persona conocida con el apodo de "Bergero" le había pagado una suma de dinero para colaborar con la carga de los elementos en un vehículo de flete y trasladarlos hasta una vivienda ubicada en calle Alberdi al 3700.

Con esta información, los policías siguieron el recorrido de los objetos sustraídos hasta el domicilio señalado.

Recuperaron los elementos robados y encontraron dos armas

Los oficiales se dirigieron junto con la víctima hasta la vivienda de calle Alberdi al 3700. Allí fueron atendidos por un hombre de 25 años, quien autorizó el ingreso de los agentes.

En el patio delantero encontraron el portón denunciado como sustraído. Al ser consultado por el resto de los elementos, el morador colaboró con el procedimiento e indicó que se encontraban dentro de la vivienda.

En el interior, los policías observaron dentro de un armario, cuya puerta se encontraba entreabierta, un bombeador de características similares al denunciado.

Pero además hallaron dos armas de fuego. Se trataba de un revólver de acción simple, con aparente sistema de apertura superior, cachas de madera color marrón claro, armazón y cañón plateados y tambor de seis alvéolos. También encontraron una pistola de acción simple y tiro a tiro, con cachas sintéticas negras y un emblema circular dorado. El armazón y el cañón eran plateados, con signos de desgaste y corrosión superficial. Junto a las armas había además un cartucho intacto de aparente calibre .45, con proyectil de plomo encamisado.

El procedimiento fue realizado en presencia de un testigo. Los elementos vinculados al robo fueron secuestrados y posteriormente restituidos a su propietario.

Dos hombres quedaron aprehendidos

A las 13.40, los agentes concretaron la aprehensión del hombre de 25 años, quien quedó involucrado en una causa por encubrimiento y tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra.

En tanto, el hombre de 50 años fue aprehendido por encubrimiento, debido a su presunta participación en el traslado de los elementos sustraídos. Los policías secuestraron formalmente el revólver, la pistola y el cartucho encontrados en la vivienda.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia

La novedad sobre el procedimiento fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, desde donde informaron lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal dispuso que ambos aprehendidos continuaran privados de su libertad, fueran trasladados a Medicina Legal para la correspondiente revisión médica, identificados y alojados en una dependencia policial de Orden Público.

Además, ordenó la identificación de testigos y la constatación de la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona que pudieran aportar información a la investigación.

La atribución delictiva quedó establecida, de manera provisoria, como encubrimiento y tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra.

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