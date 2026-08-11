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Argentina confirmó su equipo para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La Asociación Argentina de Tenis confirmó la lista de participantes que estarán en los Juegos Suramericanos. El objetivo es claro, ganar el título y llegar con todo a los Juegos Panamericanos 2027

Ovación

Por Ovación

11 de agosto 2026 · 10:50hs
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Confirmaron a los seis tenistas argentinos que competirán en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Confirmaron a los seis tenistas argentinos que competirán en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La Asociación Argentina de Tenis confirmó la nómina de seis tenistas que representarán al país en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La competencia se desarrollará del 21 al 26 de septiembre en el óvalo del Hipódromo de Rosario. En los Juegos Suramericanos habrá cinco medallas de oro en juego en tenis: singles masculino, singles femenino, dobles masculino, dobles femenino y dobles mixto. Además, los finalistas de los cuadros individuales, tanto masculino como femenino, obtendrán la clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Grandes candidatas en el lado femenino

De la mano de dos de sus mejores cuatro singlistas, Argentina se posiciona en la previa como el máximo favorito incluso a llevarse las dos medallas de más valor. Ellas son Jazmín Ortenzi (N°163) y Luisina Giovannini (N°168), que estarán acompañadas de Luciana Moyano, quien tiene como fuerte el dobles, donde es la quinta argentina del ranking, estando N°322, y que muy posiblemente sea la elegida de las tres para jugar el dobles mixto. Y es posible que el dobles femenino lo haga junto a Ortenzi.

Positiva sorpresa la presencia de Jazmín y Luisina, ya que al ser jugadoras de nivel de qualy de Grand Slam, no se esperaba mucho su presencia en estos juegos, pero el hecho que sea en casa, ayudó a esta decisión. De esta forma, Argentina, queda como gran candidata a llenarse de medallas, a la espera de la confirmación del equipo brasileño, que puede ser su principal amenaza.

El tridente masculino

Quizás no tengan el mismo nivel de favoritismo que en el femenino, pero de la mano de Lautaro Midón, Juan Manuel La Serna y el local Luciano Ambrogi, Argentina no debe dejar de tenerse en cuenta como gran candidato.

En este caso, tres destacados en singles, con un N°1 más claro, como lo es Midón, quien no solo es el único Top 200 de la lista, sino que también ya tiene una victoria ATP. Sus compañeros, La Serna (N°286) y Ambrogi (N°313), son campeones Challengers de esta temporada, así que no hay que dejarlos fuera de la consideración cuando se hable de los favoritos. Posiblemente sea Luciano quien juegue el dobles mixto junto a Luciana Moyano, y sea parte del dobles masculino.

Juegos Suramericanos Argentina tenis
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