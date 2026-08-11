Colón pone la mira en Patronato y Delfino define dos dudas para el equipo

El Sabalero recibirá el sábado a las 16.30 al Patrón en el Brigadier López, por la fecha 25 de la Primera Nacional. Está a siete puntos de Ferro y a dos de Morón, que tiene un partido pendiente.

Colón dejó atrás la victoria ante San Telmo y ya trabaja con la cabeza puesta en su próximo compromiso. El Sabalero recibirá este sábado a las 16.30 a Patronato, en el estadio Brigadier López, por la fecha 25, interzonal, de la Primera Nacional, en un partido que vuelve a ser importante para sus aspiraciones de pelear por los primeros lugares de la Zona A.

El equipo de Iván Delfino se encuentra actualmente a siete puntos del líder Ferro, mientras que quedó a dos unidades de Deportivo Morón, que todavía tiene un partido pendiente. Con varias fechas por delante, cada presentación adquiere una relevancia especial para un Colón que busca recuperar terreno y acercarse a los puestos de privilegio.

Garate y Lértora, buenas noticias para Delfino en Colón

Más allá del triunfo frente a San Telmo, había dos situaciones físicas que habían generado preocupación. La principal tenía como protagonista a Leandro Garate, quien debió abandonar el campo de juego y en un primer momento encendió las alarmas.

Sin embargo, el propio Delfino se encargó de aclarar que el delantero había sufrido solamente un calambre, llevando tranquilidad sobre su estado.

La evolución durante la semana confirmó las buenas sensaciones. Desde el comienzo de esta semana, Garate trabaja a la par de sus compañeros, por lo que no tendría inconvenientes para estar disponible ante Patronato.

También hay buenas noticias con Federico Lértora. La salida del capitán frente a San Telmo había resultado extraña y posteriormente se lo pudo observar en el banco de suplentes con hielo colocado sobre una de sus rodillas.

Pese a esa imagen que generó preocupación, el mediocampista tampoco presentaría inconvenientes para estar desde el arranque frente al Patrón.

De esta manera, Delfino recupera tranquilidad en dos posiciones importantes y podrá contar, en principio, con ambos futbolistas para un partido que Colón considera clave.

Antonio o Toledo, una de las dudas en Colón

En el aspecto futbolístico, Delfino todavía tiene algunas decisiones por tomar. Una de ellas aparece en la mitad de la cancha y tiene como protagonistas a Ignacio Antonio y Agustín Toledo.

Antonio atraviesa un presente por debajo de lo esperado y su rendimiento ante San Telmo volvió a dejar algunos interrogantes. Por eso, el entrenador analiza la posibilidad de realizar una modificación y darle una oportunidad a Toledo.

El mediocampista ya había trabajado como titular durante la semana anterior, una señal de que el cuerpo técnico lo tiene en consideración para meterse desde el inicio.

La definición llegará en los próximos entrenamientos, aunque la competencia por ese lugar aparece como una de las principales incógnitas del equipo.

Allende o Franco García, otra disputa abierta

La otra duda se encuentra sobre el sector izquierdo. Leandro Allende tuvo un flojo partido frente a San Telmo y podría perder su lugar en manos de Franco García, quien tuvo un muy buen ingreso durante el segundo tiempo.

El futbolista que llegó como refuerzo aprovechó sus minutos ante el Candombero y dejó una buena impresión, por lo que Delfino deberá resolver si mantiene la confianza en Allende o si apuesta por García para enfrentar a Patronato.

Así, mientras Garate y Lértora evolucionan favorablemente y estarían a disposición, Delfino tiene por delante los últimos entrenamientos para definir las dos variantes que todavía están en análisis.

Colón necesita seguir descontando

El escenario de la Primera Nacional obliga al Sabalero a mirar hacia arriba. Ferro lidera con siete puntos de ventaja sobre Colón, mientras que Deportivo Morón se encuentra apenas dos unidades por encima, aunque con un encuentro pendiente.

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Por eso, el duelo ante Patronato representa una nueva oportunidad para seguir acortando distancias.

El Brigadier López volverá a ser escenario de un partido determinante para el equipo de Delfino. Colón buscará sostener el envión de la victoria ante San Telmo y dar otro paso en su objetivo de meterse definitivamente en la pelea por los puestos de arriba.