Colón de San Justo se consagró campeón de la Copa de Oro Senior

En el estadio Miguel Franconieri, Colón de San Justo derrotó a Colón de Santa Fe 1-0 y se consagró bicampeón del certamen organizado por la Liga Santafesina

Tras haberse postergado por las inclemencias del tiempo, comenzaron los juegos decisivos del Torneo Senior que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. En el estadio Miguel Franconieri de Newell´s de Mendoza al 4.000, Colón de San Justo se coronó campeón de la copa de Oro tras vencer a Colón de Santa Fe por 1 a 0 bajo el arbitraje de Oscar Céspedes . El único gol para el Conquistador lo consiguió en el primer tiempo por Eduardo Pereseutti.

Colón de San Justo le ganó por la mínima a Colón de Santa Fe, y retuvo la corona que consiguió en diciembre, en el Brigadier López, y ante el mismo rival. Recordemos que en las semifinales, Colón de San Justo venció a San Lorenzo en la definición por penales por 4 a 3, luego de haber igualado 0 a 0 en el tiempo reglamentario, mientras que el Sabalero doblegó desde los doce pasos a Sportivo Guadalupe por 6 a 5, tras haber empatado 0 a 0 en los minutos regulares.

Colón de Santa Fe: Néstor Carpe, Juan Carlos Molina, Ricardo López, Leandro Vera, Germán Albornoz, Juan Barraza, Hugo Aragón, Roque Méndez, Gerardo Amado, Marcelo Albornoz y Daniel Serafini. DT: Raúl Della Crocce.

Colón de San Justo: Héctor Merlo, Sebastián Rojas, Roberto Tregnagui, Martín Budiño, Rodrigo Romitti, Mario Florentín, Eduardo Peresutti, Fabián González, Gabriel Fosatti, Jorge Furia, Esteban Dixon. DT: Daniel Grass- Aguirre.

En el mismo escenario, este martes 11 de agosto, a partir de las 22.30, se disputará la final de la copa de Plata, entre Villa Dora con Nuevo Horizonte bajo el arbitraje de Joaquín Urbani, y a las 21, será el turno de la final de la copa de Bronce, entre Pucará de barrio Transporte se cruzará frente a El Pozo con el control de Matías Pereyra. La entrada no tendrá costo monetario. Se recibirán alimentos no perecederos como ya es habitual en los partidos finales de nuestra Senior.

Se juegan pendientes en el Apertura Polaca Burtovoy

Este martes habrá actividad en el Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy, cotejos correspondientes a la penúltima fecha, en el predio Nery Pumpido con encuentros que se debieron jugar la semana anterior pero por inclemencias sufrieron una nueva postergación, en tanto que ahora quedó establecido el cronograma de reprogramación.

Por la fecha 20, el martes 11 de agosto, a las 21, en la cancha Leopoldo Jacinto Luque, Colón de Santa Fe se medirá con Ciclón Racing con el arbitraje de Miguel Mesquida, por su parte, en la cancha Pedro Pasculli, Deportivo Santa Rosa jugará frente a Nobleza de Recreo con el referato de Ángel Cristoforato. El miércoles 12 de agosto, en el campo de deportes 8 de Enero de Ciclón Racing, Sportivo Guadalupe recibirá a Newell´s de barrio Roma con el control de Maximiliano Moya.

La final del Futsal en el Roque Otrino

La U y el Tricolor, dos de los últimos tres campeones del fútbol de salón de la Liga Santafesina, van a buscar renovar los laureles de quedarse con el título y para esa cita ya conocen día, hora y estadio. El próximo viernes 14 de agosto desde las 22 y en el estadio Roque Otrino, Universidad y Semillero definieron jugar la gran Final del Apertura 2026 del Futsal de la Liga Santafesina.

Los Celestes llegan a este último partido del campeonato tras vencer a Villa Dora, rival al que tuvieron que superar para quedarse con el título del Apertura 2025. El elenco Tricolor viene de derrotar a otro de los animadores del certamen, Colón de San Justo, y buscará repetir la conquista obtenida justamente en el Otrino, cuando se quedó con el triangular definitorio del torneo Cierre 2024.