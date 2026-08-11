La clara ventaja que Colón tendrá que aprovechar en la fecha de los interzonales

Indudablemente que Colón se ve favorecido en relación a los demás rivales de su zona, que deberán afrontar partidos con equipos más complicados

Colón tendrá que aprovechar el cruce ante Patronato que hace 10 partidos que no gana y está en zona de descenso.

Este sábado Colón recibirá a Patronato por la 25° fecha del Torneo de la Primera Nacional, jornada particular en donde se darán l os cruces interzonales entre los equipos que están en la Zona A con los que integran la Zona B.

Y a la hora de analizar los partidos, en la previa, claramente Colón se ve favorecido en función del rival que tendrá enfrente. Al punto tal que jugará ante Patronato que está 17° en la Zona B con apenas 24 puntos.

Pero además, elenco entrerriano suma 10 partidos sin ganar y por el momento está perdiendo la categoría. Lo que a priori se trata de un rival muy accesible para el elenco sabalero que marcha 3° en la Zona A con 39 puntos.

Y más si se analizan los otros cruces. Por ejemplo, Ferro líder en la Zona A con 46 puntos enfrentará a Atlanta que está 3° en la Zona B con 39 unidades.

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Por su parte, Deportivo Morón que se ubica 2° en la Zona A con 41 unidades chocará con Almagro que suma 30 y está posicionado 11° en la Zona B.

En el caso de Almirante Brown que está 4° en la Zona A con 38 puntos, uno por debajo de Colón, enfrentará nada menos que a Tristán Suárez, puntero en la Zona B con 42 unidades.

Mientras que Godoy Cruz que está 5° en la Zona A con 37 puntos jugará el clásico mendocino ante Deportivo Maipú, que está 8° en la Zona B con 32 unidades.

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En tanto que Deportivo Madryn, que está 6° en la Zona A con 36 puntos se medirá con San Martín de Tucumán, que se ubica 9° en la Zona B con 31 unidades.

A su vez, Bolívar que está 7° en la Zona A con 34 unidades jugará con Agropecuario que marcha 16° en la Zona B con 26 unidades. Y Los Andes que se posiciona 8° en la Zona A con 33 unidades enfrentará a Temperley que está 6° en la Zona B con 37 puntos.

En consecuencia, de los cruces que tendrán los ocho primeros equipos de la Zona A que integra Colón, claramente, el Sabalero enfrentará al rival más accesible y tendrá que aprovecharlo.