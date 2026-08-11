Unión prepara cambios y decisiones fuertes para visitar a San Lorenzo

El Tatengue buscará recuperarse de la dura derrota ante Central Córdoba cuando visite al Ciclón el sábado a las 14.30. Leonardo Madelón evalúa variantes y seguirá de cerca a Lucas Menossi y Lucas Ayala.

Unión ya dejó atrás la bronca por la inesperada derrota ante Central Córdoba y comenzó a poner la mirada en su próximo compromiso. El equipo de Leonardo Madelón visitará a San Lorenzo este sábado desde las 14.30, en el estadio Pedro Bidegain, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Ciclón también llegará golpeado, luego de perder el clásico como local.

El traspié ante el Ferroviario puede provocar movimientos en el equipo. Madelón reconoció después del partido que evalúa la posibilidad de presentar una formación más equilibrada y con mayor fortaleza defensiva, especialmente teniendo en cuenta que Unión volvió a sufrir demasiado cuando tuvo el resultado a favor. Será una semana de análisis y decisiones para intentar cambiar rápidamente el rumbo.

Menossi y Ayala, dos nombres que preocupan en Unión

Uno de los principales interrogantes estará puesto en Lucas Menossi. El mediocampista volvió a ser importante en el funcionamiento del equipo y además marcó el gol ante Central Córdoba, pero terminó el encuentro con una molestia física y fue reemplazado sobre el cierre.

No es la primera vez que Menossi atraviesa una situación similar. Ante Lanús también debió salir por una molestia, aunque pudo recuperarse y estar presente frente al conjunto santiagueño. Por eso, el cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución durante la semana antes de definir si está en condiciones de afrontar el partido en el Nuevo Gasómetro.

Otro caso que requiere atención es el de Lucas Ayala, quien se perdió el encuentro ante Central Córdoba como consecuencia de una sobrecarga muscular. Su recuperación será seguida de cerca por Madelón, ya que su presencia podría ser importante para darle mayor equilibrio a la mitad de la cancha.

Madelón analiza tocar el equipo

Más allá de las cuestiones físicas, el entrenador dejó abierta la puerta a una modificación táctica. La fragilidad defensiva que mostró Unión en las últimas presentaciones obliga a buscar soluciones y el propio Madelón admitió que podría apostar por un equipo menos expuesto y con mayor equilibrio.

En ese escenario, una de las posibilidades es que Misael Aguirre deje su lugar entre los titulares para el ingreso de Marcelo Estigarribia. Otra alternativa sería la aparición de Brahian Cuello, lo que permitiría liberar a Ignacio Malcorra para que pueda jugar más cerca del área y con menos responsabilidades defensivas.

El rendimiento de Malcorra también está bajo análisis. Desde su regreso a Unión, el experimentado mediocampista todavía no logró completar una actuación del nivel que se esperaba y Madelón deberá encontrar la mejor manera de aprovechar sus características.

Pocas alternativas en la mitad de la cancha para Madelón en Unión

En el mediocampo no aparecen demasiadas variantes disponibles para realizar una revolución. El plantel no ofrece demasiadas alternativas de experiencia y, si el entrenador pretende fortalecer la zona de recuperación, podría tener que recurrir a algún juvenil.

Emilio Giaccone es uno de los nombres que puede aparecer como alternativa, aunque Madelón deberá evaluar si es el momento indicado para darle mayores responsabilidades en un partido que tendrá un contexto exigente.

La idea será conformar un equipo con mayor capacidad de lucha, que pueda disputar mejor los segundos balones y que no quede tan expuesto ante las transiciones del rival.

Una semana para reaccionar

La derrota ante Central Córdoba dejó a Unión con apenas cuatro puntos sobre 12 posibles y con la sensación de haber dejado escapar un partido que tenía encaminado. Por eso, el duelo ante San Lorenzo adquiere una importancia especial.

LEER MÁS: La fragilidad que condena a Unión: otra vez le hicieron pagar caro sus errores

El Tatengue tendrá enfrente a un rival que también llegará herido después de perder el clásico como local, en un escenario que seguramente estará cargado de presión. Madelón sabe que necesita respuestas rápidas, tanto desde lo futbolístico como desde lo táctico.

Después del golpe recibido en el 15 de Abril, comienza una semana de decisiones fuertes. Menossi, Ayala, el sistema, el equilibrio defensivo y el aprovechamiento de Malcorra aparecen entre los principales temas que deberá resolver el entrenador para intentar que Unión vuelva a ponerse de pie en el Clausura.