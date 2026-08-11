Joaquín Mosqueira, el análisis de la derrota de Unión: "Nos faltó cerrar el partido"

El volante central del Tate analizó la caída 2-1 ante Central Córdoba en el 15 de Abril y reconoció que el equipo no supo sostener la ventaja: “Nos faltó hacernos cargo cuando el resultado estaba positivo”.

Unión dejó escapar un partido que tenía encaminado ante Central Córdoba y terminó sufriendo una dura derrota por 2-1 en el estadio 15 de Abril. Después del encuentro, Joaquín Mosqueira puso el foco en los errores y desconcentraciones que aparecieron en el comienzo del segundo tiempo, cuando el Ferroviario dio vuelta el resultado en apenas unos minutos.

“El desarrollo creo que fue favorable al principio y bueno, en el segundo tiempo hubo una ráfaga, algunas desconcentraciones nuestras y también un poco de mérito del rival. Se nos escapa un partido que no te digo que estaba al 100% controlado, pero nos sentíamos bien, estábamos cómodos”, explicó el mediocampista.

“Nos faltó cerrar estos partidos”

Mosqueira consideró que Unión mostró argumentos para quedarse con los tres puntos, pero volvió a remarcar una falencia que ya había aparecido en anteriores encuentros: la dificultad para sostener una ventaja y cerrar los partidos.

“Quizás por momentos estuvimos un poco imprecisos, pero sabemos que esta clase de partidos son así. Hay muchas cosas que tenemos que sostener y mejorar porque la intención está clara, y tenemos que seguir corrigiendo esos detalles que nos faltan para cerrar estos partidos. La verdad es que nos faltó cerrarlo”, afirmó.

El volante también reconoció que el empate de Central Córdoba significó un golpe difícil de asimilar para el equipo. “El momento del gol estábamos todos bien, era todo positivo y nos faltó cerrarlo. El rival también juega y en dos oportunidades se nos dio vuelta todo”, sostuvo.

El mediocampo y el gol de Menossi para Unión

Uno de los aspectos positivos que dejó el partido fue nuevamente el aporte ofensivo de Lucas Menossi, quien marcó el gol de Unión y volvió a demostrar que los volantes pueden transformarse en una alternativa para llegar al área rival.

Mosqueira valoró el funcionamiento de la mitad de la cancha y contó que también buscó su oportunidad con algunos remates desde afuera del área.

“Creo que nos complementamos bien. La verdad que estoy contento también por el gol de Lucas, siempre es importante que los volantes sumen de su lado también. Yo intenté, no se pudo, pero la intención está y a veces las cosas quizás no salen del todo como queremos”, manifestó.

La reacción que Unión no encontró

La gran preocupación quedó expuesta después del empate de Michael Santos. Unión pasó de estar arriba en el marcador a quedar rápidamente en desventaja, sin encontrar respuestas para frenar la reacción del conjunto santiagueño.

“Fue un baldazo en un momento que no esperábamos, muy en el arranque del segundo tiempo. Por ahí es cierto que por el gol nos quedamos un poco. Es una forma también de nosotros de jugar, la manera de defender, en la que nos sentimos cómodos en un bloque compacto”, explicó Mosqueira.

Y admitió cuál será uno de los puntos a corregir de cara a lo que viene: “Quizás tenemos que corregir ese punto, hacernos cargo cuando el resultado está positivo”.

Mosqueira evitó excusas por el arbitraje

Durante el partido, varios jugadores de Unión mantuvieron discusiones con el árbitro por algunas decisiones. Consultado sobre el desempeño arbitral, el mediocampista prefirió no utilizarlo como argumento para explicar la derrota.

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“Es difícil hablar. En la revolución del partido nosotros vemos una cosa que quizás el árbitro no comparte o no ve de esa forma, pero son cosas que quedan en el partido”, señaló.

Y cerró con un mensaje claro: “Nosotros como plantel no nos tenemos que hacer cargo de otra cosa que de nuestros errores y nuestras desconcentraciones, y tratar de seguir mejorando”.