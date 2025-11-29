Uno Santa Fe | El Mundo | Donald Trump

Trump habló con Maduro, elevó la presión y amenazó con más acciones militares si el chavismo no deja el poder

El presidente estadounidense mantuvo un diálogo telefónico con Nicolás Maduro el último fin de semana y, según trascendió, le dio un ultimátum para que abandone Caracas en el corto plazo, o sino Washington profundizará la ofensiva militar.

29 de noviembre 2025 · 12:42hs
Donald Trump mantuvo el fin de semana pasado una comunicación directa con Nicolás Maduro, en la que advirtió que Estados Unidos incrementará las acciones militares si el líder chavista no abandona el poder en Venezuela en un plazo breve.

Según trascendió, del llamado participó el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, una señal de que la actual administración republicana dejó atrás estrategias alternativas, como eventuales acuerdos petroleros, que se barajaban dentro de la Casa Blanca para impulsar una transición política en Caracas.

Durante la charla, Trump no ofreció una hoja de ruta ni un espacio de negociación. Por el contrario, reafirmó que su objetivo es desarticular los carteles narcos que, según sostiene, operan bajo protección del Palacio de Miraflores. También exigió que, junto con Maduro, abandonen el país las principales figuras del chavismo vinculadas al poder político y económico, entre ellas Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge.

En un momento inicial del acercamiento entre Washington y Caracas se evaluó permitir una salida de Maduro dejando la transición en manos de Delcy y Jorge Rodríguez. Ese escenario ya no está sobre la mesa: Trump reclama una retirada completa de la cúpula chavista.

Tras la conversación con Maduro, Estados Unidos dio un paso más: el Departamento de Estado confirmó la designación del Cartel de los Soles (liderado, según Washington, por el propio Maduro) como Organización Terrorista Extranjera (FTO). Esa calificación habilita nuevas herramientas jurídicas y financieras para cercar al régimen, mientras el Pentágono mantiene un despliegue militar frente a las costas venezolanas.

Solo Trump y Rubio conocen los próximos movimientos, pero en el entorno presidencial aseguran que la escalada se intensificará entre diciembre y mediados de enero, con objetivos centrados en la estructura operacional del Cartel de los Soles.

“Probablemente han notado que las personas ya no quieren entregar drogas por mar. Empezaremos a detenerlos por tierra y será más fácil”, dijo Trump en una videoconferencia con militares durante el Día de Acción de Gracias, en una frase que anticipa nuevas acciones.

En Venezuela, los referentes opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado esperan que Maduro deje el poder para encabezar una transición democrática. En Washington creen que esa salida podría estar más cerca si continúan aumentando la presión internacional y militar.

