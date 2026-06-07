Fuerte choque en Bº Guadalupe Oeste: destrozó la vidriera de un local comercial

El violento accidente ocurrió en la esquina de Javier de la Rosa y avenida Aristóbulo del Valle. El conductor de un Fiat Uno perdió el control y destrozó el ventanal de un local. Durante el operativo de la policía, un joven de 19 años terminó demorado.

Un fuerte siniestro vial rompió la habitual tranquilidad en barrio Guadalupe Oeste . Por causas que fueron constatadas en el lugar, un automovilista perdió por completo el control de su vehículo y terminó subiéndose a la vereda para impactar de lleno contra la fachada de un establecimiento comercial, provocando importantes destrozos materiales en la estructura edilicia.

El episodio se registró en la neurálgica intersección de la Avenida Aristóbulo del Valle y calle Javier de la Rosa, un sector de fluido movimiento comercial bajo la jurisdicción de la Comisaría 8ª de la Unidad Regional I.

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Un desperfecto al volante y desvío brusco

Alertados por los llamados de los vecinos a la central de emergencias 911, efectivos del Comando Radioeléctrico se desplazaron rápidamente hasta la escena. Al arribar, los uniformados se entrevistaron con el conductor del rodado, un hombre de 35 años que se encontraba visiblemente conmocionado por la situación pero sin lesiones de consideración.

El automovilista detalló que circulaba con normalidad a bordo de su Fiat Uno cuando el coche experimentó una falla mecánica repentina. A raíz de este desperfecto en los sistemas de dirección o frenado, el auto se desvió bruscamente de su trayectoria hacia la línea de edificación

El impacto fue directo contra el frente del negocio, lo que ocasionó la rotura total de la vidriera principal y el desprendimiento de mampostería. Por fortuna, al momento de la colisión no transitaban peatones por la acera y los ocupantes del comercio se encontraban resguardados, por lo que las fuentes oficiales confirmaron que no se reportaron heridos de gravedad y que el incidente solo arrojó daños materiales de consideración.

Peritajes de rigor y una sorpresiva derivación policial

En el lugar del siniestro trabajó personal de la Unidad Regional I para balizar el sector, reordenar el tránsito sobre la avenida y realizar las tareas periciales obligatorias para deslindar las responsabilidades del seguro automotor.

Sin embargo, el procedimiento vial derivó de forma inesperada en una actuación de carácter penal:

Durante el despliegue de las patrullas en el lugar del choque, los efectivos policiales procedieron a la aprehensión y traslado a la seccional de un joven de 19 años que se encontraba sospechosamente merodeando e interactuando en las inmediaciones de la escena.