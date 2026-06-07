Ni el gris del cielo frenó la pasión de la gente de Colón para el duelo con Ciudad Bolívar

Miles de hinchas de Colón dijeron presente para acompañar ante Ciudad Bolívar. La previa tuvo mates, banderas, cánticos y el color de siempre

El clima no ayudaba. El cielo amenazaba lluvia, el frío se hacía sentir y la tarde invitaba más a quedarse bajo techo que a salir de casa. Pero cuando juega Colón , las excusas suelen quedar de lado para los hinchas .

Desde varias horas antes del partido frente a Ciudad Bolívar por la fecha 17 de la Primera Nacional, los alrededores del estadio Brigadier López comenzaron a teñirse de rojo y negro. Familias, grupos de amigos y fanáticos de todas las edades se acercaron para vivir una nueva jornada de fútbol junto al equipo de Ezequiel Medrán.

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Como ocurre cada fin de semana en el barrio Centenario, hubo quienes eligieron llegar temprano para disfrutar de la previa. Entre mates, charlas futboleras y los tradicionales puestos de comida, la espera se transformó en parte del espectáculo.

Otros, en cambio, aparecieron sobre la hora. Con el tiempo justo para cruzar los molinetes y ocupar sus lugares antes del pitazo inicial. Una postal repetida, pero no por eso menos representativa de la pasión que moviliza al pueblo sabalero.

Las camisetas volvieron a copar las calles cercanas al estadio, acompañadas por banderas, bombos y cánticos que fueron ganando intensidad a medida que se acercaba el comienzo del encuentro. En un contexto donde el equipo buscaba volver al triunfo después de varias fechas sin festejos, la gente respondió como siempre: acompañando en gran número y transformando al Brigadier López en un escenario especial.

Como es habitual, la cámara de UNO Santa Fe recorrió cada rincón para registrar las mejores imágenes de una tarde donde la pasión volvió a imponerse por encima del frío, el viento y cualquier pronóstico.

Las fotos de los hinchas de Colón

image Los hinchas de Colón desafiaron al mal clima.

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