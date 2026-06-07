Uno Santa Fe | Colón | Colón

Ni el gris del cielo frenó la pasión de la gente de Colón para el duelo con Ciudad Bolívar

Miles de hinchas de Colón dijeron presente para acompañar ante Ciudad Bolívar. La previa tuvo mates, banderas, cánticos y el color de siempre

Ovación

Por Ovación

7 de junio 2026 · 16:57hs
Ni el gris del cielo frenó la pasión de la gente de Colón para el duelo con Ciudad Bolívar

UNO Santa Fe | José Busiemi

El clima no ayudaba. El cielo amenazaba lluvia, el frío se hacía sentir y la tarde invitaba más a quedarse bajo techo que a salir de casa. Pero cuando juega Colón, las excusas suelen quedar de lado para los hinchas.

Desde varias horas antes del partido frente a Ciudad Bolívar por la fecha 17 de la Primera Nacional, los alrededores del estadio Brigadier López comenzaron a teñirse de rojo y negro. Familias, grupos de amigos y fanáticos de todas las edades se acercaron para vivir una nueva jornada de fútbol junto al equipo de Ezequiel Medrán.

• LEER MÁS: Colón toma nota: se confirmó cuándo se abre el mercado en la Primera Nacional

Como ocurre cada fin de semana en el barrio Centenario, hubo quienes eligieron llegar temprano para disfrutar de la previa. Entre mates, charlas futboleras y los tradicionales puestos de comida, la espera se transformó en parte del espectáculo.

Otros, en cambio, aparecieron sobre la hora. Con el tiempo justo para cruzar los molinetes y ocupar sus lugares antes del pitazo inicial. Una postal repetida, pero no por eso menos representativa de la pasión que moviliza al pueblo sabalero.

Las camisetas volvieron a copar las calles cercanas al estadio, acompañadas por banderas, bombos y cánticos que fueron ganando intensidad a medida que se acercaba el comienzo del encuentro. En un contexto donde el equipo buscaba volver al triunfo después de varias fechas sin festejos, la gente respondió como siempre: acompañando en gran número y transformando al Brigadier López en un escenario especial.

Como es habitual, la cámara de UNO Santa Fe recorrió cada rincón para registrar las mejores imágenes de una tarde donde la pasión volvió a imponerse por encima del frío, el viento y cualquier pronóstico.

Las fotos de los hinchas de Colón

image
Los hinchas de Col&oacute;n desafiaron al mal clima.

Los hinchas de Colón desafiaron al mal clima.

image
image
image
image

Colón Ciudad Bolívar hinchas
Noticias relacionadas
colon no pudo con ciudad bolivar, se olvido de ganar y esta cada vez mas lejos de la cima

Colón no pudo con Ciudad Bolívar, se olvidó de ganar y está cada vez más lejos de la cima

colon toma nota: se confirmo cuando se abre el mercado en la primera nacional

Colón toma nota: se confirmó cuándo se abre el mercado en la Primera Nacional

colon abre un capitulo inedito ante ciudad bolivar en el brigadier lopez

Colón abre un capítulo inédito ante Ciudad Bolívar en el Brigadier López

el historial perfecto de colon con el arbitraje de fabricio llobet

El historial perfecto de Colón con el arbitraje de Fabricio Llobet

Lo último

Milagro en la Circunvalación Oeste: un auto despistó, chocó contra una columna y los bomberos rescataron a un nene atrapado

Milagro en la Circunvalación Oeste: un auto despistó, chocó contra una columna y los bomberos rescataron a un nene atrapado

El uno por uno de Colón en la pobre igualdad ante Ciudad Bolívar

El uno por uno de Colón en la pobre igualdad ante Ciudad Bolívar

Paradoja del mercado laboral: siete de cada diez ocupados no logran superar la línea de pobreza y crece el pluriempleo

Paradoja del mercado laboral: siete de cada diez ocupados no logran superar la línea de pobreza y crece el pluriempleo

Último Momento
Milagro en la Circunvalación Oeste: un auto despistó, chocó contra una columna y los bomberos rescataron a un nene atrapado

Milagro en la Circunvalación Oeste: un auto despistó, chocó contra una columna y los bomberos rescataron a un nene atrapado

El uno por uno de Colón en la pobre igualdad ante Ciudad Bolívar

El uno por uno de Colón en la pobre igualdad ante Ciudad Bolívar

Paradoja del mercado laboral: siete de cada diez ocupados no logran superar la línea de pobreza y crece el pluriempleo

Paradoja del mercado laboral: siete de cada diez ocupados no logran superar la línea de pobreza y crece el pluriempleo

Colón no responde, apenas empató con Ciudad Bolívar y fue silbado del Brigadier López

Colón no responde, apenas empató con Ciudad Bolívar y fue silbado del Brigadier López

Las ventas minoristas pyme volvieron a caer en mayo y acumulan una baja del 3,1%

Las ventas minoristas pyme volvieron a caer en mayo y acumulan una baja del 3,1%

Ovación
Colón toma nota: se confirmó cuándo se abre el mercado en la Primera Nacional

Colón toma nota: se confirmó cuándo se abre el mercado en la Primera Nacional

Se realizó la séptima Maratón de Cudaio para promover la donación de órganos

Se realizó la séptima Maratón de Cudaio para promover la donación de órganos

Zverev derrotó a Cobolli y se quedó con el título en Roland Garros

Zverev derrotó a Cobolli y se quedó con el título en Roland Garros

Colapinto tuvo una carrera para el olvido en Mónaco y quedó décimoquinto

Colapinto tuvo una carrera para el olvido en Mónaco y quedó décimoquinto

Dramático: Eriksen se desplomó durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania

Dramático: Eriksen se desplomó durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco