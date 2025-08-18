Uno Santa Fe | El Mundo | trump

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

El presidente estadounidense, su par ucraniano y mandatarios de la Unión Europea estuvieron en la Casa Blanca

18 de agosto 2025 · 20:28hs
Trump y Zelenski se encontraron este lunes en la Casa Blanca 

Trump y Zelenski se encontraron este lunes en la Casa Blanca 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este lunes al mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca en Washington, donde se debatió sobre el posible acuerdo de ponerle fin a la guerra con Rusia. Además estuvieron presentes los líderes de la Otan y la Unión Europa, así como dirigentes de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Finlandia.

El encuentro se llevó adelante luego de la cumbre realizada el viernes 15 de agosto en Alaska, en la que el magnate estadounidense se reunió con el mandatario ruso, Vladimir Putin, donde se planteó la posibilidad de llegar a un acuerdo que pusiera fin al conflicto bélico con Ucrania.

Este lunes, antes de la reunión con Zelenski, Trump reafirmó que ni la devolución de Crimea ni la incorporación de Ucrania a la Otan están en discusión.

Trump se encontró primero con su par ucraniano en la Oficina Oval y luego se reunieron con líderes del Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Finlandia, la Unión Europea y la Otan. Los mandatarios europeos viajaron a Estados Unidos para mostrar su respaldo a Ucrania y garantizar seguridad en cualquier acuerdo posbélico.

Qué dijo Zelenski

Tras el encuentro, el mandatario ucraniano señaló: "Hemos discutido sobre muchas cosas importantes. Lo primero sobre las garantías de seguridad, que depende de Estados Unidos y de todos los líderes que nos acompañan aquí". Además, abogó por una reunión trilateral entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia.

“Tuvimos una muy buena conversación con el presidente Trump, realmente fue la mejor o, bueno, tal vez la mejor será en el futuro”, dijo Zelenski.

El mandatario ucraniano agradeció la invitación y enfatizó: “Todos deseamos por igual poner fin a esta guerra de forma rápida y fiable. Rusia debe poner fin a esta guerra, la guerra que inició. Y espero que nuestra fuerza compartida con Estados Unidos y nuestros amigos europeos impulse a Rusia a una paz verdadera”. Zelenski también rechazó propuestas previas de Putin, incluida la renuncia al control de parte de Donetsk, mientras busca un alto el fuego inmediato.

Por otro lado, Trump indicó en la red Truth Social, previo al encuentro con su par ucraniano: “Zelenski puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato si quiere, o puede seguir luchando". Esta postura se entrelaza con la cumbre de Trump con Putin en Alaska, y refleja su presión para que Ucrania acepte un acuerdo favorable a Moscú.

La palabra de otros mandatarios

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró este lunes que las garantías de seguridad para Ucrania que negocian Estados Unidos y sus socios europeos tomarán como modelo el artículo 5 de la Otan, que establece el principio de defensa mutua entre sus miembros.

A su vez, el canciller alemán, Friedrich Merz, insistió en que se declare un alto el fuego en Ucrania por lo menos a partir de la cumbre trilateral proyectada entre los presidentes de EEUU, Ucrania y Rusia. “A más tardar a partir del próximo encuentro, no puedo imaginarme que haya otro encuentro (después) sin un alto el fuego. Trabajemos entonces en eso, e intentemos presionar a Rusia”, afirmó Merz.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió una cumbre a cuatro bandas que incluya a los europeos, como respuesta a la propuesta de Trump de reunirse con los mandatarios de Rusia y de Ucrania. “Pienso que probablemente vamos a necesitar un encuentro de cuatro partes, porque cuando hablamos de garantías de seguridad, nos referimos a la seguridad de todo el continente europeo”, dijo Macron.

trump Zelenski Rusia Reino Unido Italia
Noticias relacionadas
El papa León XIV rezó por el fin de las guerras

El Papa espera el "éxito" de las negociaciones de paz tras la cumbre entre Trump y Putin

Zelenski y Trump se reunirán en Washington después de la cumbre entre EEUU y Rusia

Zelenski y Trump se reunirán en Washington después de la cumbre entre EEUU y Rusia

Lo último

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión

Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües "tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión"

Último Momento
Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión

Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües "tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión"

Colectivos: Poletti confirmó que el municipio destinó este mes $150 millones para mantener el sistema

Colectivos: Poletti confirmó que "el municipio destinó este mes $150 millones para mantener el sistema"

¿La despedida? Messi podría disputar su último partido oficial en Argentina ante Venezuela

¿La despedida? Messi podría disputar su último partido oficial en Argentina ante Venezuela

Ovación
Carlos Mayor, sobre la chance de dirigir a Colón: Uno siempre está atento

Carlos Mayor, sobre la chance de dirigir a Colón: "Uno siempre está atento"

Unión, pendiente de la venta de entradas para el cruce de Copa Argentina ante River

Unión, pendiente de la venta de entradas para el cruce de Copa Argentina ante River

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Defensores de Belgrano goleó a CADU y le dio un respiro a Colón

Defensores de Belgrano goleó a CADU y le dio un respiro a Colón

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: Lo que sigue intacta es la pasión

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: "Lo que sigue intacta es la pasión"