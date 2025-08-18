Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Colón sigue en caída y prende velas para que CADU y Talleres no se agranden en el final para cuidar su lugar en la Primera Nacional. Los números son demoledores

Colón sigue acumulando golpes y por eso, la lucha pasó de ser por el ascenso a sostener la categoría . Impensando a comienzo de año que generó el lamento y la bronca generalizada. Uno de los datos más contundentes no deja lugar a discusiones: es el cuarto más goleado de toda la Primera Nacional y el segundo en el Grupo B .

Recibió 33 tantos en 28 fechas. Un promedio de más de un gol por encuentro. Solo lo supera en la zona CADU, con 42. Los equipos que pelean arriba justamente se caracterizan por ser férreos y pocas veces vulnerado. Demasiado clara la ecuación ahora.

Un Colón que no resiste

El dato es demoledor y explica por qué el Sabalero se fue hundiendo, cuando había comenzado la temporada con la misión de regresar a Primera. Esto ya quedó en el pasado increíblemente cuando incluso quedan varios meses por delante. Ni el más pesimista lo ponía en esta situación.

Colón vs San Telmo San Telmo, que hacía 10 fechas no ganaba de local, aprovechó el derrumbe de Colón.

La fragilidad defensiva es la marca registrada de este Rojinegro que ya tuvo tres entrenadores. Los números revelan que nunca encontró equilibrio en el fondo: ni los cambios de nombres, ni las variantes tácticas ni las rotaciones consiguieron darle solidez. Solo en siete encuentros terminó con la valla invicta.

A esta debilidad se le suma la irregularidad ofensiva. El Sabalero no logra compensar con goles lo que sufre en el propio arco, y esa combinación es letal. En un torneo largo y parejo, donde cada detalle define, Colón se fue quedando sin margen. Un equipo que perdió confianza y que transita la competencia prácticamente para las estadísticas.

De candidato al ascenso a uno de los equipos más golpeados de la categoría, la realidad de Colón expone la magnitud de un derrumbe que todavía no encuentra freno y mirando de reojo ya a lo que hagan CADU y Talleres de Remedios de Escalada.