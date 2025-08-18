Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Colón sigue en caída y prende velas para que CADU y Talleres no se agranden en el final para cuidar su lugar en la Primera Nacional. Los números son demoledores

Ovación

Por Ovación

18 de agosto 2025 · 14:28hs
Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

@PrensaSanTelmo

Colón sigue acumulando golpes y por eso, la lucha pasó de ser por el ascenso a sostener la categoría. Impensando a comienzo de año que generó el lamento y la bronca generalizada. Uno de los datos más contundentes no deja lugar a discusiones: es el cuarto más goleado de toda la Primera Nacional y el segundo en el Grupo B.

• LEER MÁS: Colón, con Minella al frente, aunque crecen los cuestionamientos

Recibió 33 tantos en 28 fechas. Un promedio de más de un gol por encuentro. Solo lo supera en la zona CADU, con 42. Los equipos que pelean arriba justamente se caracterizan por ser férreos y pocas veces vulnerado. Demasiado clara la ecuación ahora.

• LEER MÁS: Colón recupera al Pulga Rodríguez, la carta de esperanza en medio de la debacle

Un Colón que no resiste

El dato es demoledor y explica por qué el Sabalero se fue hundiendo, cuando había comenzado la temporada con la misión de regresar a Primera. Esto ya quedó en el pasado increíblemente cuando incluso quedan varios meses por delante. Ni el más pesimista lo ponía en esta situación.

Colón vs San Telmo
San Telmo, que hac&iacute;a 10 fechas no ganaba de local, aprovech&oacute; el derrumbe de Col&oacute;n.

San Telmo, que hacía 10 fechas no ganaba de local, aprovechó el derrumbe de Colón.

La fragilidad defensiva es la marca registrada de este Rojinegro que ya tuvo tres entrenadores. Los números revelan que nunca encontró equilibrio en el fondo: ni los cambios de nombres, ni las variantes tácticas ni las rotaciones consiguieron darle solidez. Solo en siete encuentros terminó con la valla invicta.

• LEER MÁS: Colón, atrapado en una racha histórica que lo hunde en la tabla

A esta debilidad se le suma la irregularidad ofensiva. El Sabalero no logra compensar con goles lo que sufre en el propio arco, y esa combinación es letal. En un torneo largo y parejo, donde cada detalle define, Colón se fue quedando sin margen. Un equipo que perdió confianza y que transita la competencia prácticamente para las estadísticas.

• LEER MÁS: Colón llega al final con un acotado margen por lo conseguido con Pereyra

De candidato al ascenso a uno de los equipos más golpeados de la categoría, la realidad de Colón expone la magnitud de un derrumbe que todavía no encuentra freno y mirando de reojo ya a lo que hagan CADU y Talleres de Remedios de Escalada.

Colón Primera Nacional CADU
Noticias relacionadas
chacarita llega al duelo con colon en medio de rumores sobre el futuro de azconzabal

Chacarita llega al duelo con Colón en medio de rumores sobre el futuro de Azconzábal

atletico arroyo leyes y colon (sf) siguen invictos en el promocional

Atlético Arroyo Leyes y Colón (SF) siguen invictos en el Promocional

colon, pendiente el duelo entre defensores unidos y defensores de belgrano

Colón, pendiente el duelo entre Defensores Unidos y Defensores de Belgrano

hora clave: se define la continuidad de martin minella como dt de colon

Hora clave: se define la continuidad de Martín Minella como DT de Colón

Lo último

De mandíbula floja: Colón no pudo revertir ningún resultado en la temporada

De mandíbula floja: Colón no pudo revertir ningún resultado en la temporada

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: los cinco obreros fallecidos eran del norte de la provincia de Santa Fe

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: los cinco obreros fallecidos eran del norte de la provincia de Santa Fe

Último Momento
De mandíbula floja: Colón no pudo revertir ningún resultado en la temporada

De mandíbula floja: Colón no pudo revertir ningún resultado en la temporada

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: los cinco obreros fallecidos eran del norte de la provincia de Santa Fe

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: los cinco obreros fallecidos eran del norte de la provincia de Santa Fe

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Pullaro: Al aeropuerto de Rosario lo arreglamos nosotros porque el gobierno nacional se borró

Pullaro: "Al aeropuerto de Rosario lo arreglamos nosotros porque el gobierno nacional se borró"

Ovación
Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Colón, atrapado en una racha histórica que lo hunde en la tabla

Colón, atrapado en una racha histórica que lo hunde en la tabla

Giordanino terminó en el top 10 de aguas abiertas en Asunción

Giordanino terminó en el top 10 de aguas abiertas en Asunción

Con Messi y varias sorpresas, Scaloni dio la prelista para las Eliminatorias

Con Messi y varias sorpresas, Scaloni dio la prelista para las Eliminatorias

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: Lo que sigue intacta es la pasión

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: "Lo que sigue intacta es la pasión"