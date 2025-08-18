Uno Santa Fe | Ovación | Defensores de Belgrano

Defensores de Belgrano goleó a CADU y le dio un respiro a Colón

Defensores de Belgrano goleó como local a CADU 3-1 y trajo alivio en Colón, que quedó a 10 puntos del descenso en el cierre de la fecha 27 del grupo B

Ovación

Por Ovación

18 de agosto 2025 · 17:28hs
Defensores de Belgrano goleó a CADU y le dio un respiro a Colón

IG defeweb

Defensores Unidos se impuso con claridad ante CADU por 3-1 este lunes y le dio un alivio momentáneo a Colón, que sigue sufriendo en la tabla del grupo B de la Primera Nacional, que ya extinguió su fecha 27. De esta manera, el Sabalero sigue a 10 del descenso.

Los goles fueron de Francisco Tcherkaski (2) y Juan Pablo Segovia; descontó en el final Facundo Rassol. La victoria llega en un momento clave para el Sabalero, que atraviesa una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas y acumula dudas sobre la continuidad de Martín Minella. Una brecha que se acortó apenas por la victoria de Talleres de Remedios de Escalada. Si CADU ganaba se ponía a ocho.

• LEER MÁS: De mandíbula floja: Colón no pudo revertir ningún resultado en la temporada

A pesar del triunfo del Dragon, la preocupación en Santa Fe sigue latente: el Rojinegro es uno de los más goleados del torneo y todavía debe consolidar su regularidad para no acercarse a la zona de descenso.

La goleada también confirma que el Grupo B sigue siendo competitivo y que cualquier tropiezo puede complicar a los equipos que buscan mantenerse. Para Colón, la prioridad inmediata es cortar la mala racha, sostenerse en la zona segura y definir su futuro institucional y deportivo antes de encarar las fechas restantes del campeonato.

Así quedó la tabla del grupo B de la Primera Nacional, con Colón en caída

tabla colon fecha 27
Defensores de Belgrano le dio alivio a Colón.

Defensores de Belgrano le dio alivio a Colón.

Defensores de Belgrano Colón CADU
Noticias relacionadas
santos despidio a cleber xavier, busca dt y jorge sampaoli esta entre los candidatos

Santos despidió a Cléber Xavier, busca DT y Jorge Sampaoli está entre los candidatos

san lorenzo esta a un paso de la quiebra

San Lorenzo está a un paso de la quiebra

la carta que se juega costas en racing para el partido clave ante penarol

La carta que se juega Costas en Racing para el partido clave ante Peñarol

la afa despidio a un arbitro por atentar contra los valores del futbol

La AFA despidió a un árbitro por "atentar contra los valores del fútbol"

Lo último

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión

Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües "tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión"

Último Momento
Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión

Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües "tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión"

Colectivos: Poletti confirmó que el municipio destinó este mes $150 millones para mantener el sistema

Colectivos: Poletti confirmó que "el municipio destinó este mes $150 millones para mantener el sistema"

¿La despedida? Messi podría disputar su último partido oficial en Argentina ante Venezuela

¿La despedida? Messi podría disputar su último partido oficial en Argentina ante Venezuela

Ovación
Carlos Mayor, sobre la chance de dirigir a Colón: Uno siempre está atento

Carlos Mayor, sobre la chance de dirigir a Colón: "Uno siempre está atento"

Unión, pendiente de la venta de entradas para el cruce de Copa Argentina ante River

Unión, pendiente de la venta de entradas para el cruce de Copa Argentina ante River

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Defensores de Belgrano goleó a CADU y le dio un respiro a Colón

Defensores de Belgrano goleó a CADU y le dio un respiro a Colón

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: Lo que sigue intacta es la pasión

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: "Lo que sigue intacta es la pasión"