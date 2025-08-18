Defensores de Belgrano goleó a CADU y le dio un respiro a Colón

Defensores de Belgrano goleó como local a CADU 3-1 y trajo alivio en Colón, que quedó a 10 puntos del descenso en el cierre de la fecha 27 del grupo B

Defensores Unidos se impuso con claridad ante CADU por 3-1 este lunes y le dio un alivio momentáneo a Colón , que sigue sufriendo en la tabla del grupo B de la Primera Nacional, que ya extinguió su fecha 27. De esta manera, el Sabalero sigue a 10 del descenso.

Los goles fueron de Francisco Tcherkaski (2) y Juan Pablo Segovia; descontó en el final Facundo Rassol. La victoria llega en un momento clave para el Sabalero, que atraviesa una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas y acumula dudas sobre la continuidad de Martín Minella. Una brecha que se acortó apenas por la victoria de Talleres de Remedios de Escalada. Si CADU ganaba se ponía a ocho.

A pesar del triunfo del Dragon, la preocupación en Santa Fe sigue latente: el Rojinegro es uno de los más goleados del torneo y todavía debe consolidar su regularidad para no acercarse a la zona de descenso.

La goleada también confirma que el Grupo B sigue siendo competitivo y que cualquier tropiezo puede complicar a los equipos que buscan mantenerse. Para Colón, la prioridad inmediata es cortar la mala racha, sostenerse en la zona segura y definir su futuro institucional y deportivo antes de encarar las fechas restantes del campeonato.

Así quedó la tabla del grupo B de la Primera Nacional, con Colón en caída