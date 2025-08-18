Unión, pendiente de la venta de entradas para el cruce de Copa Argentina ante River

En Unión están pendientes de cuándo iniciará la venta de entradas para el cruce de Copa Argentina ante River en Mendoza. ¿Cuántas les darían?

Por más que falte más de una semana, en Unión ya se empieza a palpitar el cruce de Copa Argentina frente a River del jueves 28 de agosto en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza , desde las 21.15 y con transmisión por TyC Sports. Sin embargo, hay incertidumbre sobre cuándo será la venta de entradas.

¿Cuántas entradas le darán a Unión en Mendoza?

Un tema que preocupa a los hinchas. Se sigue de cerca la situación, sobre todo a la fecha y cantidad de localidades que recibirán, ya que Unión tendrá el rótulo de visitante. En la serie anterior, ante Rosario Central en San Nicolás, al Tatengue le otorgaron 7.000 entradas, por lo que se especula que esta vez podrían ser unas 10.000.

hinchas unión cortes de tránsito.jpg Unión quiere saber cuántas entradas tendrá para el cruce de Copa Argentina en Mendoza. Prensa Unión

Aunque el Millonario contaría con la mayor parte, considerando su relevancia, la cantidad de simpatizantes en la zona y el interés económico que genera para el gobierno de Mendoza, que inyecta fondos para recibir estos partidos de los grandes.

La meta de Unión es que las entradas puedan adquirirse directamente en Santa Fe, ya que tener que hacerlo virtualmente y que el canje sea en el lugar de la cita podría ser un dolor de cabeza. Más que nada, por la distancia que deben transitar los santafesinos y en día laborable, lo que se suma como condicionante. Por eso el presidente Luis Spahn en su momento trató de gestionar para que vaya en cancha de Rosario Central, pero Mendoza pone mucha plata para tener a River.

La expectativa es enorme y la dirigencia apunta a facilitar al máximo el acceso de la mayor cantidad de público posible, mientras esperan los anuncios definitivos para coordinar viajes y logística de manera eficiente.