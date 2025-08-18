Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, pendiente de la venta de entradas para el cruce de Copa Argentina ante River

En Unión están pendientes de cuándo iniciará la venta de entradas para el cruce de Copa Argentina ante River en Mendoza. ¿Cuántas les darían?

Ovación

Por Ovación

18 de agosto 2025 · 17:06hs
Unión, pendiente de la venta de entradas para el cruce de Copa Argentina ante River

Por más que falte más de una semana, en Unión ya se empieza a palpitar el cruce de Copa Argentina frente a River del jueves 28 de agosto en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, desde las 21.15 y con transmisión por TyC Sports. Sin embargo, hay incertidumbre sobre cuándo será la venta de entradas.

• LEER MÁS: Los brillantes números de Vargas y Fascendini en la goleada ante Instituto

¿Cuántas entradas le darán a Unión en Mendoza?

Un tema que preocupa a los hinchas. Se sigue de cerca la situación, sobre todo a la fecha y cantidad de localidades que recibirán, ya que Unión tendrá el rótulo de visitante. En la serie anterior, ante Rosario Central en San Nicolás, al Tatengue le otorgaron 7.000 entradas, por lo que se especula que esta vez podrían ser unas 10.000.

hinchas unión cortes de tránsito.jpg
Uni&oacute;n quiere saber cu&aacute;ntas entradas tendr&aacute; para el cruce de Copa Argentina en Mendoza.

Unión quiere saber cuántas entradas tendrá para el cruce de Copa Argentina en Mendoza.

Aunque el Millonario contaría con la mayor parte, considerando su relevancia, la cantidad de simpatizantes en la zona y el interés económico que genera para el gobierno de Mendoza, que inyecta fondos para recibir estos partidos de los grandes.

• LEER MÁS: Jerónimo Dómina, al margen en Unión: las alternativas para su futuro

La meta de Unión es que las entradas puedan adquirirse directamente en Santa Fe, ya que tener que hacerlo virtualmente y que el canje sea en el lugar de la cita podría ser un dolor de cabeza. Más que nada, por la distancia que deben transitar los santafesinos y en día laborable, lo que se suma como condicionante. Por eso el presidente Luis Spahn en su momento trató de gestionar para que vaya en cancha de Rosario Central, pero Mendoza pone mucha plata para tener a River.

• LEER MÁS: Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

La expectativa es enorme y la dirigencia apunta a facilitar al máximo el acceso de la mayor cantidad de público posible, mientras esperan los anuncios definitivos para coordinar viajes y logística de manera eficiente.

Unión Copa Argentina River
Noticias relacionadas
video: los jugadores de union visitaron el hospital de ninos

VIDEO: los jugadores de Unión visitaron el Hospital de Niños

mira el posteo especial de union por el dia de las infancias

Mirá el posteo especial de Unión por el Día de las Infancias

auspicioso debut de maizon rodriguez con la camiseta de union

Auspicioso debut de Maizon Rodríguez con la camiseta de Unión

el particular posteo de union para celebrar la goleada contra instituto

El particular posteo de Unión para celebrar la goleada contra Instituto

Lo último

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión

Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües "tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión"

Último Momento
Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión

Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües "tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión"

Colectivos: Poletti confirmó que el municipio destinó este mes $150 millones para mantener el sistema

Colectivos: Poletti confirmó que "el municipio destinó este mes $150 millones para mantener el sistema"

¿La despedida? Messi podría disputar su último partido oficial en Argentina ante Venezuela

¿La despedida? Messi podría disputar su último partido oficial en Argentina ante Venezuela

Ovación
Carlos Mayor, sobre la chance de dirigir a Colón: Uno siempre está atento

Carlos Mayor, sobre la chance de dirigir a Colón: "Uno siempre está atento"

Unión, pendiente de la venta de entradas para el cruce de Copa Argentina ante River

Unión, pendiente de la venta de entradas para el cruce de Copa Argentina ante River

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Defensores de Belgrano goleó a CADU y le dio un respiro a Colón

Defensores de Belgrano goleó a CADU y le dio un respiro a Colón

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: Lo que sigue intacta es la pasión

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: "Lo que sigue intacta es la pasión"