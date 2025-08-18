Uno Santa Fe | Colón | Colón

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

El hincha de Colón no paran de recibir decepciones cada fin de semana y, sabiendo que el Reducido ya es cosa del pasado, adelantar las elecciones copa la escena

18 de agosto 2025 · 14:59hs
El clima en Colón se volvió cada vez más tenso tras el derrumbe en la Primera Nacional. Queda prácticamente fuera de la pelea por el Reducido y la cercanía a la zona de descenso encendieron las alarmas y abrieron un debate entre los hinchas: ¿debe Víctor Godano cumplir su mandato hasta fin de año o adelantar las elecciones?

Los números todavía ofrecen una mínima esperanza matemática, pero la realidad es muy distinta. El Sabalero se alejó de los puestos de vanguardia y hoy aparece más comprometido con la lucha por no caer aún más en la tabla. En ese escenario, la dirigencia quedó en el ojo de la tormenta.

Los hinchas de Colón le bajan el pulgar a Godano

La encuesta realizada por UNO Santa Fe reflejó con claridad el pensamiento del pueblo rojinegro: más del 74% de los hinchas considera que deben adelantarse los comicios para renovar autoridades y comenzar un nuevo ciclo lo antes posible. La contundencia del resultado muestra un descontento profundo con la actual conducción.

La postura de los hinchas de Colón en la encuesta de UNO Santa Fe.

La postura de los hinchas de Colón en la encuesta de UNO Santa Fe.

Víctor Godano había asumido con el desafío de ordenar el club tras el descenso, pero los hechos deportivos y la falta de resultados golpearon fuerte. La distancia entre la dirigencia y la gente se hizo evidente, y ahora la pelota está del lado de quienes toman las decisiones.

El interrogante está abierto: ¿habrá un llamado a elecciones anticipadas o la comisión directiva se mantendrá firme hasta diciembre? Lo cierto es que el presente deportivo aceleró los tiempos y el reclamo de la gente ya retumba con fuerza en Santa Fe.

