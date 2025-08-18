Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Carlos Mayor, sobre la chance de dirigir a Colón: "Uno siempre está atento"

El DT, de paso reciente por Defensores de Belgrano, admitió escuchar rumores que lo vinculan con chances de dirigir a Colón, pero fue cauto y respetuoso

Ovación

Por Ovación

18 de agosto 2025 · 19:07hs
Carlos Mayor, sobre la chance de dirigir a Colón: Uno siempre está atento

IG defeweb

El entrenador Carlos Mayor se refirió en charla con el programa La Segunda de Porta por UNO 106.3 a los rumores que lo vinculan con Colón y no ocultó su interés ante la posibilidad de asumir el desafío en un momento delicado. Pero fue cauto y respetuoso, ya que está trabajando Martín Minella.

LEER MÁS: De mandíbula floja: Colón no pudo revertir ningún resultado en la temporada

“Escuché algunos rumores y uno siempre está atento y expectante de conseguir trabajo”, expresó Mayor, quien actualmente se encuentra sin club tras su salida de Defensores de Belgrano. “Yo ya me fui de Defensores de Belgrano. Así que estoy libre”, agregó. Ricardo Porta informó que sondeado por la dirigencia en las últimas horas.

LEER MÁS: Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

¿Carlos Mayor suena para dirigir a Colón?

Respecto al presente futbolístico de Colón, el DT analizó: “Obvio que se puede recuperar, porque tiene buenos jugadores y buen plantel. Ni hablar de todo lo que representa la gente y su apoyo. Simplemente va a tener que sacar un buen resultado, fundamentalmente de local, para agarrar confianza y que los jugadores también encuentren seguridad. Creo que por el plantel que tiene tranquilamente puede revertir esta situación”.

carlos Mayor Defensores de Belgrano.jpg

Mayor fue más allá y detalló algunas de las falencias que ha mostrado el conjunto rojinegro a lo largo del torneo: “Lo que pasa es que Colón tuvo problemas en todas las líneas. Ese es el tema, porque entre los bajos rendimientos también se suman algunas lesiones que fueron un problema que no se pudo solucionar. Lo que estoy diciendo no es nada extraño, simplemente lo que se ve desde afuera”.

LEER MÁS: Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

En ese sentido, apuntó que “ha tenido que cambiar mucho la parte defensiva, muchos cambios también en la mitad de la cancha y falta de gol. Creo que tuvo falencias varias y fue por eso que no tuvo un buen año entre resultados y funcionamiento”.

LEER MÁS: Colón, atrapado en una racha histórica que lo hunde en la tabla

El exentrenador de Godoy Cruz, Almagro y Atlanta, entre otros, hizo una lectura más amplia del contexto de la Primera Nacional: “Es muy difícil la división, le pasó a muchos clubes. Recuerdo que a Talleres le pasó exactamente lo mismo, a Olimpo, Rafaela, Ferro, Quilmes, Atlanta, Chacarita... Colón está a tiempo de frenar ese palo enjabonado. Creo que en estas siete fechas es clave tratar de sacar algunos buenos resultados para acomodarse y terminar lo mejor posible el año. El apoyo lo tiene”.

Escucha a Carlos Mayor, sobre la chance de dirigir a Colón, en UNO 106.3

CARLOS MAYOR

Colón Carlos Mayor Martín Minella
Noticias relacionadas
colon, con minella al frente, aunque crecen los cuestionamientos

Colón, con Minella al frente, aunque crecen los cuestionamientos

ortiz: colon necesita despertar para que no sea tarde

Ortiz: "Colón necesita despertar para que no sea tarde"

colon se hunde sin un fondo definido: ¡perdio 16 de sus 27 partidos!

Colón se hunde sin un fondo definido: ¡perdió 16 de sus 27 partidos!

José Martín (derecha), vicepresidente primero de Colón, admitió la preocupación por el pobre presente futbolístico.

José Martín, vice de Colón: "Estamos preocupados como todo colonista"

Lo último

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión

Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües "tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión"

Último Momento
Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión

Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües "tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión"

Colectivos: Poletti confirmó que el municipio destinó este mes $150 millones para mantener el sistema

Colectivos: Poletti confirmó que "el municipio destinó este mes $150 millones para mantener el sistema"

¿La despedida? Messi podría disputar su último partido oficial en Argentina ante Venezuela

¿La despedida? Messi podría disputar su último partido oficial en Argentina ante Venezuela

Ovación
Carlos Mayor, sobre la chance de dirigir a Colón: Uno siempre está atento

Carlos Mayor, sobre la chance de dirigir a Colón: "Uno siempre está atento"

Unión, pendiente de la venta de entradas para el cruce de Copa Argentina ante River

Unión, pendiente de la venta de entradas para el cruce de Copa Argentina ante River

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Defensores de Belgrano goleó a CADU y le dio un respiro a Colón

Defensores de Belgrano goleó a CADU y le dio un respiro a Colón

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: Lo que sigue intacta es la pasión

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: "Lo que sigue intacta es la pasión"