Carlos Mayor, sobre la chance de dirigir a Colón: "Uno siempre está atento"

El DT, de paso reciente por Defensores de Belgrano, admitió escuchar rumores que lo vinculan con chances de dirigir a Colón, pero fue cauto y respetuoso

El entrenador Carlos Mayor se refirió en charla con el programa La Segunda de Porta por UNO 106.3 a los rumores que lo vinculan con Colón y no ocultó su interés ante la posibilidad de asumir el desafío en un momento delicado. Pero fue cauto y respetuoso, ya que está trabajando Martín Minella .

“Escuché algunos rumores y uno siempre está atento y expectante de conseguir trabajo”, expresó Mayor, quien actualmente se encuentra sin club tras su salida de Defensores de Belgrano. “Yo ya me fui de Defensores de Belgrano. Así que estoy libre”, agregó. Ricardo Porta informó que sondeado por la dirigencia en las últimas horas.

¿Carlos Mayor suena para dirigir a Colón?

Respecto al presente futbolístico de Colón, el DT analizó: “Obvio que se puede recuperar, porque tiene buenos jugadores y buen plantel. Ni hablar de todo lo que representa la gente y su apoyo. Simplemente va a tener que sacar un buen resultado, fundamentalmente de local, para agarrar confianza y que los jugadores también encuentren seguridad. Creo que por el plantel que tiene tranquilamente puede revertir esta situación”.

Mayor fue más allá y detalló algunas de las falencias que ha mostrado el conjunto rojinegro a lo largo del torneo: “Lo que pasa es que Colón tuvo problemas en todas las líneas. Ese es el tema, porque entre los bajos rendimientos también se suman algunas lesiones que fueron un problema que no se pudo solucionar. Lo que estoy diciendo no es nada extraño, simplemente lo que se ve desde afuera”.

En ese sentido, apuntó que “ha tenido que cambiar mucho la parte defensiva, muchos cambios también en la mitad de la cancha y falta de gol. Creo que tuvo falencias varias y fue por eso que no tuvo un buen año entre resultados y funcionamiento”.

El exentrenador de Godoy Cruz, Almagro y Atlanta, entre otros, hizo una lectura más amplia del contexto de la Primera Nacional: “Es muy difícil la división, le pasó a muchos clubes. Recuerdo que a Talleres le pasó exactamente lo mismo, a Olimpo, Rafaela, Ferro, Quilmes, Atlanta, Chacarita... Colón está a tiempo de frenar ese palo enjabonado. Creo que en estas siete fechas es clave tratar de sacar algunos buenos resultados para acomodarse y terminar lo mejor posible el año. El apoyo lo tiene”.

