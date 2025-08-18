Recomiendan no consumir tomate triturado de una reconocida marca por posible contaminación con gusanos

Lanzó una advertencia preventiva para la salud de la población y se recomendó quitar de circulación a los comercios

Desde la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) advirtieron de forma preventiva, y con el objetivo de proteger la salud de la población, sobre l a presencia de gusanos que “al microscopio se trataría de microstomum sp” que podrían encontrarse en el tomate triturado de la marca Marolio.

La recomendación para la población que se elevó en un comunicado desde el sitio de Anmat es “que tenga en su poder el lote del producto descripto, que se abstenga de consumirlo y se comunique con la autoridad sanitaria local municipal o provincial”.

A la vez recomendaron a quienes venden dicho producto, “que cesen su comercialización y se contacten con su proveedor”.

En escuelas

Desde la Anmat difundieron que el hallazgo se dio en la localidad de Rojas de la provincia de Buenos Aires. Esto fue alertado por familias que recibieron el producto a través de la distribución en escuelas.

Detallaron en torno al producto: “Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 (Vto. ABR 2027), elaborado por Marolio SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - RNE N° 13010369 - Producto de Mendoza”.

El Instituto Nacional de Alimentos puso en conocimiento a las Autoridades Sanitarias de las provincias de Mendoza donde se elabora el producto y distribuye con tránsito federal, y con la provincia de Buenos Aires (DIPA) “a los fines de investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones actuantes”, precisaron.