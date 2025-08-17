Uno Santa Fe | El Mundo | papa

El Papa espera el "éxito" de las negociaciones de paz tras la cumbre entre Trump y Putin

El papa León XIV rezó el Ángelus en Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, donde descansa. Luego, almorzó con un centenar de personas necesitadas

17 de agosto 2025 · 12:26hs
El papa León XIV rezó por el fin de las guerras

El papa León XIV rezó por el fin de las guerras

El papa León XIV expresó este domingo su deseo de que las negociaciones de paz y los esfuerzos para poner fin a las guerras "tengan buen éxito", en un llamamiento realizado al finalizar el rezo del Ángelus en Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, donde pasa un período de descanso.

"Recemos para el éxito de los esfuerzos para promover la paz", dijo el Papa

"Recemos para que tengan buen éxito los esfuerzos por hacer cesar las guerras y promover la paz, a fin de que en las negociaciones se ponga siempre en primer lugar el bien común de los pueblos", dijo el pontífice.

León XIV ya había exhortado el pasado miércoles, antes de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Vladímir Putin en Alaska, a "buscar siempre el diálogo y la labor diplomática" en lugar de recurrir a la violencia, y abogó por un "alto al fuego" en Ucrania.

Durante su intervención, el papa también respondió a preguntas de los periodistas sobre la situación en Gaza, donde expresó su profunda preocupación por la deportación de la población civil e insistió en "resolver la crisis humanitaria".

papa León XIV paz éxito guerras 1

Tras el rezo del Ángelus, León XIV se desplazó al "Borgo Laudato si" de Castel Gandolfo, unos jardines donde el Vaticano ha puesto en marcha un proyecto de defensa de la biodiversidad, para compartir un almuerzo con un centenar de personas necesitadas.

papa León XIV éxito Paz guerras

Lo último

Marc Márquez ganó en Austria y continúa su dominio en el Mundial de MotoGP

Marc Márquez ganó en Austria y continúa su dominio en el Mundial de MotoGP

El perejil del caso Dalmasso quedó detenido por matar a un hombre en un partido de fútbol

El "perejil" del caso Dalmasso quedó detenido por matar a un hombre en un partido de fútbol

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Último Momento
Marc Márquez ganó en Austria y continúa su dominio en el Mundial de MotoGP

Marc Márquez ganó en Austria y continúa su dominio en el Mundial de MotoGP

El perejil del caso Dalmasso quedó detenido por matar a un hombre en un partido de fútbol

El "perejil" del caso Dalmasso quedó detenido por matar a un hombre en un partido de fútbol

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Unión no se conforma: de la permanencia al sueño de protagonismo

Unión no se conforma: de la permanencia al sueño de protagonismo

El Papa espera el éxito de las negociaciones de paz tras la cumbre entre Trump y Putin

El Papa espera el "éxito" de las negociaciones de paz tras la cumbre entre Trump y Putin

Ovación
Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Las Panteritas se quedaron con el séptimo lugar en el Mundial U21

Las Panteritas se quedaron con el séptimo lugar en el Mundial U21

Se disputó el cuarto capítulo del Torneo Oficial de damas

Se disputó el cuarto capítulo del Torneo Oficial de damas

Los Pumitas Seven clasificaron invictos en Asunción del Paraguay

Los Pumitas Seven clasificaron invictos en Asunción del Paraguay

Gimnasia (J) no le quiere perder pisada al líder Gimnasia (M)

Gimnasia (J) no le quiere perder pisada al líder Gimnasia (M)

Policiales
Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"